Extraligový bronz i stříbro. Hyka ale odchází z Pardubic bez zlatého jablka

Pouze rok. Pardubický hokejista Tomáš Hyka podepsal vloni v Dynamu lukrativní smlouvu. Nejen ohledně financí, ale také času. Skončit totiž měla až v roce 2028. V tu chvíli pro třicetiletého borce, zlatý důl… Jenže život míní a forma sportovce mění. Účastník dvou světových šampionátů a jedné olympiády po letošní sezoně odchází do pražské Sparty. Po bronzu a stříbru v dresu týmu, který chtěl za každou cenu utrhnout z extraligového stromu zlaté jablko. Jemu samotnému se play off 2024 podobně jako to loňské vůbec nevydařilo. Od elitního forvarda se čekalo přece jenom více než žádný gól…

Tomáš Hyka rozšířil svůj kariérní playlist o dvě sezony v Pardubicích. | Foto: HC Dynamo Pardubice