Kádr mají napěchovaný hvězdami. Ještě více než v loňské sezoně jsou pasováni na titul. Rozpočet klubu na tento ročník je 300 milionů. Není divu, že je HC Dynamo Pardubice pod drobnohledem hokejové veřejnosti. A když se pak někde objeví zpráva, že sportovní gigant vykázal účetní ztrátu za minulý hospodářský rok přes padesát mega, je to terno. Zatímco laická veřejnost je v šoku, lidé z ekonomické branže berou červená čísla s nadhledem a jako běžnou praxi…

Jednou z akcí ke stému výročí od založení klubu byl galavečer HC Dynamo Pardubice v enteria areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Fakta, která jsou neoddiskutovatelná. Třikrát po sobě v minusu. Společnost Hockey Club Dynamo Pardubice ukončila hospodářský rok, který má vždy od 1. května do 30. dubna, se ztrátou 53,7 milionu korun. Rok předtím se jednalo o částku 19,3 milionu, ještě o sezonu dříve měl extraligový klub „sekeru“ 16,9 milionu. Celkový obrat v účetním roce 2022/2023 dosáhl 223 milionů korun, což bylo meziročně o 60 milionů korun více.

„To, že jsou nejen české sportovní kluby ve ztrátě, není žádnou výjimkou. Někdy se z toho dělá věda a senzace. Nicméně překonat hranici kolem třiceti milionů už je dost. Jednou za čas kluby potřebují vykázat zisk, aby dokázaly, že jsou životaschopné. Nejedná se o nějaké fiktivní dorovnání. Jednou z možností je snížit náklady. Ve smyslu: nekoupíme tolik hráčů a tím snížíme celkový objem mzdy,“ říká pro Deník daňový poradce z Pardubic, který chce zůstat v anonymitě.

Sportovní klub není výrobní firma

Jeho slova potvrzuje fakt při pohledu na ekonomiku v některých klubech. Jelikož každá sportovní organizace si může zvolit období svého hospodářského roku a ze zákona má povinnost zveřejnit účetní závěrku do Sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do dvanácti měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, tak Deník vesměs zjišťoval stav za sezonu 2021/2022.

Pro zajímavost: účetní jednotky, které tak neučiní, se vystavují pokutě do výše tří procent celkové hodnoty aktiv. U některých to může být pořádná raketa.

HC Sparta Praha se ocitl v plusu 1,7 milionu při celkovém obratu 265 milionů (v sezoně 2020/2021 vykazoval ztrátu 24,1 milionu). Mountfield HK byl v propadu 13,9 milionu (před tím v plusu 1,2 milionu) při obratu 145 milionu. HC Škoda Plzeň se ocitl v minusu 11 milionů (před tím 14 milionů). BK Mladá Boleslav ztrácel 3,7 milionu (před tím 8,7 milionu v plusu) při obratu 107 milionů. Společnost, pod kterou patří HC Kometa Brno, hlásila zisk 5,7 milionu (před tím minus 8,8 milionu). HC Oceláři Třinec má k veřejnému dohledání zprávu za hospodářský rok 2019/2020, kdy byl 8,6 milionu v plusu při obratu 256 milionů. To už je ale údaj starý více než dvanáct měsíců…

Ve fotbalovém prostředí se v porovnání s hokejem jedná o astronomické částky. AC Sparta Praha vykázal za sezonu 2021/2022 ztrátu 407 milionů a rok před tím 315 milionů.

Ne každý klub ale uspořádal oslavy, nutno dodat že pompézní, sta let hokeje ve městě jako v případě pardubického Dynama. Je také záhodno podotknout, že každá sportovní organizace má jiné náklady, ať už na mzdy či provoz… A také leží v ekonomicky rozličném regionu.

Kam v loňské sezoně proudily peníze v Pardubicích naznačuje výňatek ze zprávy vedení klubu.

„Po sportovní i kulturní stránce byl soutěžní ročník 2022/23 pro HC Dynamo Pardubice mimořádný. První tým před startem sezony mohutně posílil. Celý klub byl pod drobnohledem médií, neboť cílil na zisk zlaté medaile při výročí 100 let od založení klubu. Velkolepé oslavy významného jubilea nadchly celé město. Fanoušci si užívali výstavy na zámku, galavečera v enteria areně, vydaní speciálního archu poštovních známek s motivy Dynama Pardubice i knihy a filmu z dílny projektu Bez Frází. Klub se navíc rozrostl o rezervní tým, který od sezony 2022/23 nastupuje v Chance lize. A disponuje deseti mládežnickými celky, v nichž je registrováno 270 aktivních členů a zhruba 100 dětí navštěvovalo kurz bruslení,“ píše se ve zprávě.

Dynamo je značka. V Evropě je hrozně málo měst jako Pardubice, tvrdí boss Dědek

„Hospodaření klubu ovlivňuje spousta faktorů. Je to úplně jiné než ve firmách, které například něco vyrábí. Tam mohou svůj konečný produkt kdykoliv v průběhu roku zdražit. Kvůli tomu, že se prudce zvedly ceny energií a v poslední době také cítí tlak na mzdy svých zaměstnanců. Sportovní klub ale nemůže v průběhu sezony reagovat na zvýšení cen všeho, což roztáčí inflační spirálu,“ tvrdí odborník v oboru financí.

„A nedejbože, když se vyvrbí podobná nepříjemnost, jako byl v nedávné době covid. Haly zely prázdnotou a majitelé se nemohli dočkat, až stav ohrožení skončí,“ dodává.

Bezúročná půjčka vítězstvím

V opačném případě by to, s nadsázkou řečeno, vypadalo takto. Fanouškům, kteří si pořídili permanentní vstupenku, by někdo kolem Vánoc zavolal a řekl: Zdražili nám elektřinu, pošlete nám pětistovku. A zrovna permanentky mají zásadní vliv na zisk sportovních klubů. Vedení si rovněž nedovolí žádat navýšení financí od sponzorů, protože smlouvy jsou již podepsané.

Ceny permanentek tak musí management stanovit dlouho před začátkem sezony. A také si zajistit klíčové partnery. Mimochodem, právě Dynamo už kvůli nepřehledným dresům se spoustou sponzorů čelilo kritice.

Teď už se možná nebude sportovní veřejnost divit, že pardubické dresy pro tuto sezonu vypadají jako dětské omalovánky a dokonce byly v anketě fanoušků označeny za nejhorší. Na druhou stranu účel svědčí prostředky. A v tomto případě významné finanční.

„Sportovní kluby fungují jako stát. Pro hospodářský rok mají daný rozpočet. Zhruba musí vědět, jaké budou mít náklady a kolik si vydělají. Jakmile se klub dostane do ztráty, tak je vcelku běžnou praxí zapůjčit si obnos na její vykrytí. Jedná se o bezúročnou půjčku, která v letech, kdy se nedaří, dostane subjekt do černých čísel. Může ji poskytnout jednatel, akcionář, společník. Je to nejjednodušší způsob, protože není vítězstvím jít do banky, kde požadují úroky,“ vysvětluje daňový poradce.

Výjimečné Dynamo. Pardubice jako první hokejový klub vydávají arch známek

To je také případ Pardubic. V únoru došlo k uzavření smlouvy o zápůjčce mezi společnostmi Hockey Club Dynama Pardubice a.s. jako vydlužitelem a společností HokejPce 2020 s.r.o. jako zapůjčitelem. Jedná se o čásku 50 milionů, s tím, že maximální výše nemusí být vyčerpána v plném rozsahu. Zápůjčka je poskytnuta za účelem financování provozu hokejového klubu společnosti.

Pro upřesnění struktura pardubického hokejového klubu je následující: 52 procent akcií, tedy většinu v hospodářském roce od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 vlastnila firma HokejPce 2020 podnikatele Petra Dědka. Město Pardubice drželo 46 procent akcií, zbytek patřil menšinovým akcionářům Dušanu Salfickému, Petru Čáslavovi a spolku HC Pardubice.

P.S. Podle nejnovějších spekulací je možné, že se právě kvůli finančním záležitostem změní akcionářské složení. Petr Dědek chce klub celý.