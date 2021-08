Jednou z nových tváří v týmu Dynama je slovenský útočník Marek Hecl. V týdnu si poprvé za Pardubice zahrál přípravné zápasy a taky se zapsal mezi střelce.

Pardubický hokejista Marek Hecl | Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo

Má za sebou první duely v pardubickém dresu. Oba vítězné. „Jsou to teprve první dva zápasy, ale hrálo se mi celkem dobře, i když s Olomoucí to bylo takové ubojované,“ řekl hokejový útočník Marek Hecl, jenž se do Pardubic přesunul z Trenčína. Slovenský forvard skóroval hned na ledě Vítkovic.