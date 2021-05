„Na začátku roku 2021 by mě nenapadlo, že se sezona povede takhle zakončit. Lépe to dopadnout nemohlo,“ říká Moučka. Ve finále navíc došlo na souboj pardubických odchovanců. Za Žilinu totiž hrál obránce Marek Drtina.

Ročník pro vás začal ve Dvoře Králové, potom jste ještě v Chance lize nastoupil za Vrchlabí a Šumperk. Čtyři kluby v jedné sezoně jste ještě nevystřídal, že?

Není to nic příjemného chodit do neznámého prostředí a nového kolektivu, ale sezona taková prostě byla. Byl jsem především rád, že jsem ji mohl na nějaké úrovni odehrát, i když to bylo náročnější. Zvládlo se to, konec byl dobrý.

Jak potom došlo k přesunu na Slovensko?

Bylo to hodně hektické. Měli tam domluvené dva Finy, ale jeden jim odpadl. Asi 24 hodin před podpisovou uzávěrkou hledali ještě nějakého cizince. Jako manažer vede Spišskou Novou Ves Richard Rapáč, s jehož mladším bráchou (Branislav) jsem hrál kdysi dávno v Pardubicích. Přes něj našli, že jsem v Šumperku, který v té době už o nic nehrál. Byla šance, že by mě mohl uvolnit. Na poslední chvíli se to celé dotáhlo.

Ani pro vás tedy nebylo moc času na rozmyšlenou?

Já jsem řekl, že pokud mě pustí majitel Šumperka, tak si rád půjdu prodloužit sezonu. Pan Velčovský mě uvolnil, za což mu děkuji. Já jsem s tím souhlasil.

Po základní části byla Spišská Nová Ves třetí. Věřili jste si na triumf v play off?

Ještě někdy na přelomu listopadu a prosince měli kluci ve Spišské určitou herní krizi. Když jsem přišel, tak už byl tým po určité přestavbě. Byla tam vnitřně nastavena kabina, tým měl obrovskou sílu. Věřili jsme, i když nikdo to moc neprohlašoval. Postup cílem byl, ale šli jsme pokorně krok po kroku.

Ve vašem týmu byl třeba gólman Marcel Melicherčík, který se dřív objevil i v české extralize. Kdo dál patřil k nejznámějším tvářím Spišské Nové Vsi?

Byl tam ještě Jakub Černý, který hrál dlouhé roky extraligu v Litvínově a vyhrál nejvyšší soutěž v Bělorusku. To je pro české fanoušky asi nejznámější jméno. Potom v mužstvu byla řada zkušených hráčů, kteří mají na Slovensku titul s Košicemi či Bánskou Bystricou. Na slovenské poměry to byl silný a zkušený tým.

Ve finále proti Žilině jste vyhráli 4:1 na zápasy, v tom pátém rozhodovaly nájezdy. Jaká to byla koncovka?

Bylo to neskutečné, když se šlo až do dvanácté sérii nájezdů (směje se). Nevím, jak je možné, že ještě ve finále nějaké ligy rozhodují nájezdy, ale tak to bylo. Nás ohromně podržel brankář Melicherčík, který dostal v nájezdech jen jeden gól.

Hokejový útočník Jaroslav Moučka po vítězství v první slovenské lizeZdroj: archiv Jaroslava Moučky

Na nájezdy nemuselo dojít, kdyby v 57. minutě nevyrovnal na 3:3 Marek Drtina…

Je to tak, Marek hrál výborně celou sérii. Byl hodně na ledě a sbíral i body. Nebylo to takové překvapení, že se trefí zrovna on.

Oba jste odchovanci Pardubic, navíc se dobře znáte. Dodalo to sérii vaším pohledem ještě větší náboj?

Samozřejmě jsme si něco napsali, že se na sérii těšíme. Bylo to v přátelském tónu, že jeden z nás ten postup v Pardubicích mít bude. Navzájem jsme si přáli a šli jsme si to férově rozdat.

Došlo i na nějaký vzájemný střet přímo na ledě?

Na nějaký mikrostřet asi jo, ale člověk je v takovém nastavení, že v tu chvíli nevnímá, jestli jde do souboje s Márou Drtinou nebo nějakým jiným obráncem. Během zápasu na takové uvažování není čas.

Jak se v této covidové době slaví takový úspěch, když nejsou diváci na stadionu?

Je to samozřejmě takové poloviční. Vnitřní pocity pár hodin po úspěchu jsou super, to je ohromná euforie a radost v rámci kolektivu. Ale už tam není nějaké pódium, kam by podle mě dorazily stovky nebo i tisíce fanoušků. V této době se to muselo obejít bez oficiální velké oslavy.

Když jste ovšem přijeli domů, fanoušci na vás čekali…

Měli jsme opravdu parádní uvítání. Místo dvouapůlhodinové cesty nám to trvalo asi pět hodin, než jsme se ze Žiliny vrátili. Stavěli jsme prakticky na každé benzince, tak jsme jeli dlouho. Fanoušci čekali se světlicemi u zimáku. Ten návrat domů byl super.

Sledujete na dálku stále i Pardubice, i když už delší dobu působíte jinde?

Dění jako Pardubák sleduji a vím, co se v klubu děje. Teď se to asi dává dohromady, po neúspěšných letech se opět hrálo play off. Uvidíme, co přinesou další roky.

V A-týmu Dynama jste byl ve třech sezonách od roku 2013. Jak na to vzpomínáte?

Bylo to skvělé, začínal jsem tam asi v jednadvaceti letech. Prošel jsem v Pardubicích od přípravky až do áčka. Je to pro mě až do teď vrchol kariéry. Když se člověk přijde jako malý kluk podívat na zimák, tak si říká, že by tam taky někdy na ledě mohl být. Když se to povedlo, tak jsem měl velkou radost.