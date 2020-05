Vzpomínky na hokejové šampionáty: Byla to klíčová trefa, která dala Česku naději, že bude pokračovat v turnaji. Čeští hokejisté pak zdolali Američany v nájezdech a svou jízdu světovým šampionátem zakončili finálovou tečkou. Vídeň byla znovu zlatá.

Aleš Hemský. | Foto: ČTK/ZUMA/Ludvig Thunman

„Vybaví se mi buly v útočném pásmu, kdy má Aleš puk, natáhne na sebe tři hráče a dá to na hokejku Špačkovi, který dává branku. To je asi ta největší vzpomínka na toto mistrovství,“ vrací se do roku 2005 Petr Hemský, otec Aleše Hemského.