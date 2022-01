Na ledě zatím netrávíte tolik času, jde hlavně o sbírání zkušeností. Co se vám v zápase s Hradcem povedlo? Z čeho jste měl největší radost?

Náš úkol byl nehrát v našem obranném pásmu a udržet se vepředu na puku. Vybojovat nějaký faul a udělat pásmo pro naše první dvě lajny. Myslím si, že náš úkol jsme splnili.

Nastoupil jste v extralize dvakrát a oba zápasy jste vyhráli. To je pro vás určitě příjemný bonus…

Ano. Kdyby se prohrálo, atmosféra by nebyla tak příjemná jako po výhře. Takže jsem rád, že jsme oba zápasy vyhráli, jen škoda, že mi tam něco nespadlo, šance jsem měl. Snad to přijde v dalších zápasech, které dostanu.

Španělé se nahecovali na Pardubice, jako kdyby hráli s českým mistrem

Vám je osmnáct let, patříte hlavně do juniorské kategorie, ale hrajete mezi dospělými. Berete to jako další krok ve vaší kariéře?

Beru to tak, že v juniorce jsem tahoun týmu a mám ten tým vést. Když hraji ve Vrchlabí nebo za áčko Pardubic, tak mě to samozřejmě posouvá víc. A pomalu si vytvářím pozici v A týmu Pardubic.

Hrajete také za Vrchlabí Chance ligu a za pardubické juniory. Na herní vytížení si nemůžete stěžovat. Jak to zvládáte?

Jsem ve věku, kdy potřebuji hrát co nejvíce zápasů a potřebuji herní vytížení. Za šance ve Vrchlabí jsem rád, že dostávám teď i více prostoru od trenérů a snažím se splatit důvěru. Zvládat se to dá, ale je to náročné s cestováním.

Jste odchovancem kolínského hokeje. Sledujete výkony a výsledky kozlů v Chance lize?

Ano, určitě sleduji výsledky a občas si napíšu s klukama z kolínského týmu.

Covid Avalanche. Pod lavinou se ocitlo také Dynamo. Dnes s Olomoucí nehraje!

V kolika letech jste s hokejem začínal a kdo vás k němu přivedl?

Začínal jsem v Kolíně ve čtyřech letech a přivedli mě k tomu rodiče.

Za sebou máte také několik reprezentačních srazů a zápasů v mládežnických kategoriích. Je vaším snem seniorská reprezentace?

Určitě je to jeden z mých dětských snů a chci si ho jednou splnit. Doufám, že se mi to povede.

Daniel HERČÍK

Bydliště: Kolín

Narozen: 16. května 2003

Studuje: 4. ročník 1. KŠPA

Znamení: Býk

Záliby: rodina, fotbal, tenis

Oblíbené jídlo: RIB EYE steak, sushi

Oblíbené pití: Sprite

Oblíbený film: Lacasa de Papel

Oblíbená hudba: americký rap, česká klasika