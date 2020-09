V tuto chvíli může do enteria areny na zápas Dynama přijít 5 000 diváků. Předseda představenstva pardubického hokejového klubu Ondřej Heřman okomentoval nejen situaci kolem diváků, ale i změnu loga Dynama.

O SOUČASNÉ KAPACITĚ

„Důležitým krokem byla kompletní přestavba arény. Díky hygienickým podmínkám máme dost vchodů a možností dostat lidi do arény. V tuto chvíli jsme schopni naplnit arénu 5000 diváky.

Aréna je schopná reagovat na nestandardní opatření.“

O POČTU PERMANENTEK

„Díky novému vlastníkovi a euforii v regionu se podařilo prodat rekordní množství permanentek. Rozjeli jsme ještě kampaň a rádi bychom 13. září řekli, že prakticky nebudeme prodávat jednotlivé lístky. Kdo má permanentku, tak se dostane na hokej. To je to nejlepší, co by nás mohlo potkat. V tuto chvíli jsme několik stovek před počtem 5 000 lidí.“

O DALŠÍCH OPATŘENÍCH

„V tomto jsme byli dopředu připraveni. Byli jsme první klub, který měl u vchodu teploměr. Tím se zamezilo tomu, aby někdo se zvýšenou teplotou mohl vstoupit do kabiny. Zcela určitě tím projdeme jako každý, ale snažíme se na to být připravení.

V kabině jsme zavedli systém, který je až agresivní. Hráči chodí do kabiny po pěti, v autobuse nesmí sedět dva vedle sebe. Hledáme varianty pro to, abychom kdykoliv mohli nastoupit.“

O NOVÉM LOGU

„Máme všichni ke klubu úctu, ale jsme úplně v jiném období. Musíme myslet na online prostředí. Kůň je fantastická věc, máme rádi našeho koně, bude chodit po zimáku, ale jsme hokejový klub. Potřebujeme být konkurenceschopní i designově a být moderní.

Věřte mi, že když budeme úspěšní, nikdo si nevzpomene, že se před třemi lety měnilo logo. To je spjaté s novou dobou hokejového klubu.“