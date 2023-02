Hlinsko se udrželo v sérii po nájezdech, také Choceň po velkém obratu stále žije

KRAJSKÝ HOKEJ: Kolik týmů si ve středu večer zajistí postup do čtvrtfinále krajské hokejové ligy? Tak zněla otázka před čtvrtými zápasy. A odpověď? Ani jeden, přátelé! Je to k nevíře, ale všechny čtyři doposud nerozhodnuté osmifinálové série jdou do pátých utkání!

Třebechovice vs. Chrudim. | Foto: sktrebechovice-hokej.cz