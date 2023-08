Rys kousal a Kůň jen klusal. Všichni pardubičtí příznivci se již nemohli dočkat, až jejich "koně" vyjedou na domácí ledovou plochu v enteria areně. Však důkazem je nejvyšší návštěva ze všech šesti souběžně běžících zápasů v Lize mistrů. Nadšení však rychle vystřídalo zklamání. Dynamo působilo aktivnějším dojmem a tlačilo se do zakončení, to však bylo bezzubé. To finský soupeř zuby ukázal. Rysi z Tampere měli sice méně střel na bránu, ale produktivita jasně mluvila v jejich prospěch. Trochu to až připomínalo semifinálovou sérii s Třincem. Dynamo tak po svém návratu mezi evropskou smetánku doma prohrálo 1:3…

Pardubičtí hokejisté nezvládli úvodní střetnutí v Lize mistrů a doma prohráli s finským Tampere 1:3. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - Ilves Tampere 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Radil (Kousal, Zohorna) – 9. Ikonen (Mäntykivi, Stránský), 26. Ratinen (Palve, Friman), 50. Suomi (Ikonen, Kodýtek). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Svoboda, Hynek. Diváci: 6423. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. HC Dynamo Pardubice: Klouček (Will) – Musil D., Čerešňák, Dvořák, Košťálek, Kolář, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – Paulovič, Zohorna (A), Radil – Cienciala, Kousal, Urban – Mandát, Musil A., Vondráček. Ilves Tampere: Málek (Gunnarsson) – Friman (C), Lancaster, Mašín, Pelli, Parikka, Latvala, Jurmo – Suomi, Kodýtek, Meskanen – Stránský, Mäntykivi, Ikonen (A) – Ratinen, Palve, Päkkilä – Virtanen, Grégoire, Könönen – Nyman.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Konečně je to tady! Řekl si nejeden fanoušek před úvodním hvizdem prvního ostrého střetnutí v téhle sezoně. Dynamo zahájilo nový hokejový ročník zápasem Ligy mistrů, kdy se střetlo s finským celkem Ilves Tampere. Místo stálice Romana Willa dostal přednost v bráně Milan Klouček a za zmínku také stojí, že nenastoupil Patrik Poulíček.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Poměrně opatrný záčatek se rychle proměnil v aktivní hokejovou podívanou. Do vůbec první šance zápasu se dostal David Cienciala, který se objevil osamocený před bránou hostů. Jeho střela však nemířila mezi tři tyče. Na něj navázal únikem Dvořák, který vystihl přihrávku finských hokejistů, ale ani on nemířil přesně.

A opět se ukázalo, že staré pravidlo: nedáš, dostaneš, platí. Pardubičtí hokejisté tak trochu zapomněli na defenzivu a Ilves se dostali do rychlého brejku. Autorem branky se stal Joona Ikonen, který využil nájezd dva na jednoho dokonale a překonal bezbranného Kloučka. Dynamo i nadále ale pokračovalo v aktivní ofenzivní hře, ale ovoce to v první části již nepřineslo. Nejblíže k brance byl v samotném závěru Dvořák, který ale taktéž mířil pouze do připraveného Málka.

Domácí začali druhou část tak, jak ji zakončili, tedy aktivně. Ilves se však postupně dostávali do hry, což dokázal přetavit ve velkou příležitost střelec první branky. V nadějné pozici však mířil vedle. I Pardubice si však našly šanci k tomu, aby srovnaly skóre. V přečíslení ujížděli dva domácí hráči a na konci celé akce stál Lukáš Radil, který však puk netrefil a brankáře Málka tak prakticky neohrozil.

To Tampere ukázalo, jak být produktivní. Palve šikovně projel středním pásmem, aby v zakončení trefil puk jen do připraveného betonu Kloučka. Na dorážku však čekal Ratinen, který tak zvýšil na rozdíl dvou branek. Dynamo si v následujících minutách zkusilo i přesilovou hru, ale nijak výrazně brankáře finského celku neohrozilo a do kabin se tak šlo za stavu 0:2.

Šance na nápravu. Tak by se dala pojmenovat třetí třetina prvního zápasu Ligy mistrů v podání Pardubic. Ty sice začaly aktivně, ale Tampere pozorně bránilo a aktivním napadáním nepouštělo domácí hráče do výraznějších šancí. Možnost však přece přišla. Dynamo si totiž zahrálo další přesilovku. Ale ani ta nepřinesla tolik tížený gól a vlastně ani výraznější příležitost ke skórování.

Téměř zaplněná enteria arena se však dočkala a mohla si tak zamávat šálama. Zohorna vyhrál vhazování na Roberta Kousala, který z jedničky vystřelil na brankáře hostů. Ten však puk jen vyrazil k připravenému Lukáši Radilovi, který prostřelil do té doby nepokořeného brankáře Tampere.

Do svěřenců trenéra Varadi byla vlita nová krev, ale ta rychle zchladla, když museli jít do čtyř. To by však nebylo to nejhorší. Radost z předešlé branky totiž vystřídalo zklamání z obdržené. Ilves se "proťukali" až před Milana Kloučka, kde stál nikým nehlídaný Eemeli Suomi, jenž zasunul puk mezi betony domácího strážce svatyně.

Na druhé straně se snažil snížit Košťálek, jeho střela od modré ale nenadělala příliš starostí Jakubu Málkovi. Pardubičtí i nadále byli aktivní a zásobovali finskou bránu jednou střelou za druhou. V závěru si ještě svěřenci trenéra Varadi vyzkoušeli hru bez brankáře, která ale taktéž nepřinesla branku a Dynamo tak v prvním střetnutí v Lize mistrů prohrálo 1:3.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach