Jenže má to malý háček. V době covidové se i lední hokej hraje bez diváků a nejinak tomu bude v dohrávce 17. kola druhé nejvyšší domácí soutěže. Přesto vrchlabští hokejoví příznivci bitvu druhého celku tabulky se třetím budou moci sledovat. Do svého programu totiž šlágr dne zařadila Česká televize. Kvůli přímému přenosu na stanici ČT sport se sice bude hrát už od 14.20 hodin, většina fanoušků si ale duel ani tak nenechá ujít.

Vedle Jágra by se v sestavě Kladna měl objevit mimo jiné i bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Plekanec. V dresu Rytířů navíc nebude chybět ani útočník Ondřej Machala, jenž ještě před týdnem pomáhal získat ligové body pro Vrchlabí, v pondělí ale z Pardubic přestoupil do Kladna.

Horalé už v aktuálním ročníku doma přivítali jihlavskou Duklu, pražskou Slavii i Vsetín, konfrontace s Kladnem pro ně přesto bude zatím největším zápasem sezony. Potvrzují to i slova kapitána Tomáše Jirků.

„Všichni se samozřejmě těšíme a tohle utkání je v kabině tématem už nějakou chvíli. Umocnil jej fakt, že se bude hrát před televizními kamerami, což někteří z nás zažijí poprvé a možná i naposledy v kariéře,“ řekl den před utkáním Krkonošskému deníku devětadvacetiletý obránce Stadionu.

Výjimečný bude zápas pro spoustu domácích hráčů, stejně tak i pro trenéry. Přece jen proti týmu Jaromíra Jágra nehrajete každý den.

„Ano, jde o nevšední duel, ale rozhodně to není tak, že bych hráčům řekl, ať si zápas užijí. To v žádném případě. Užívat si mohou po utkání, až soupeře porazí, pro samotnou hru platí, že budeme chtít předvést co nejlepší výkon. A doma chceme vyhrát. Zvlášť, když po delší pauze budou mít možnost sledovat utkání naši fanoušci,“ doplnil kapitánova slova vrchlabský trenér Václav Baďouček.

Mimochodem, o šlágr kola by se ve středu jednalo, i kdyby na straně Kladna nebyla velká jména českého hokeje. Na ledě totiž půjde o souboj druhého se třetím, když oba týmy dosud získaly shodný počet padesáti bodů. Jelikož zbylá utkání začínají o více než hodinu později, usadí se vítěz zápasu minimálně do večera na vedoucí příčce Chance ligy.

Středeční program Chance ligy - 14.20: Vrchlabí - Kladno (17. kolo). 16.00: Benátky nad Jizerou - Sokolov (9. kolo). 17.00: Přerov - Jihlava, Havířov - Slavia Praha, Kadaň - Ústí nad Labem (vše 26. kolo). 17.30: Třebíč - Frýdek-Místek (1. kolo), Vsetín - Poruba. 18.00: Kolín - Litoměřice, Šumperk - Prostějov (vše 26. kolo).