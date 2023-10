Souboj starých známých vyšel lépe Dynamu. Frodl musel třikrát lovit puk ze sítě

V reálu přátelé a při zápase rivalové. S takovou situací se potýkali pardubičtí hokejisté a Dominik Frodl s Filipem Koffrem. Především v současnosti karlovarský gólman zažil na východě Čech krásné období, při kterém se stal miláčkem fanoušků. Právě za jeho služby v pardubickém dresu se mu odvděčili příznivci Dynama v úvodu zápasu pochvalným transparentem. To bylo však to poslední, co se "Frodovi" v zápase líbilo. Po přesvědčivém výkonu Dynama musel lovit puk ze sítě hned třikrát a naopak jeho protějšek Roman Will udržel první čisté konto v letošní sezoně. Pardubice díky vítězství 3:0 nadále zůstávají lídrem tabulky Tipsport extraligy.

Zápas mezi Energií a Dynamem oživila i bitka bývalých spoluhráčů Tomáše Vondráčka a Jiřího Černocha. | Foto: HC Dynamo Pardubice