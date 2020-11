Panování krále Richarda začalo. Bývalý útočník Richard Král převzal extraligový tým Dynama a na střídačku pozval i další někdejší pardubické hokejisty. Nový trenérský štáb má pozvednout Pardubice ze spodních pozic extraligové tabulky.

„Pro letošní sezonu máme za cíl udělat play off,“ říká v rozhovoru padesátiletý trenér. Král má ovšem s týmem dlouhodobější plány. Pod dohledem tak chce mít i pohyby v hráčském kádru.

Měl jste hned jasno, že nabídku na přesun z akademie k A-týmu přijmete?

Dva dny jsme se bavili o věcech, které bych si i já představoval. Řekl jsem nějaké podmínky, za kterých do toho půjdu. S vedením jsme se dohodli, pak ta volba byla jasná. Potřeboval jsem ještě oslovit kluky, kteří to budou dělat se mnou. Vzali si nějaký čas na rozmyšlenou, nakonec z toho vypadl tento realizační tým, s nímž jsem maximálně spokojený.

U áčka už jste působil. Před pěti lety jste k týmu přišel spolu s Markem Zadinou. Jak moc se ta současná situace liší od té předchozí?

Bylo to podobné, šli jsme k týmu, když byl dole. Tenkrát jsme šli s Markem, nyní jsem měl větší možnost si realizační tým vybrat. Udělali jsme ho širší. Dostali jsme i nějaké pravomoci, abychom si tým postavili, jak chceme. Tenkrát to bylo tak, že dle dohody mužstvo stavěl generální manažer se sportovním. Nyní věřím, že toto budeme mít pod kontrolou my jako realizační tým, společně s Dušanem Salfickým. Věřím, že to do budoucna bude fungovat.

Budete nyní po vedení požadovat, aby se tým ještě posílil, případně dělaly nějaké další změny?

Tým budeme určitě postupně dotvářet. Chceme nějaké hráče přivést, i když neříkám, že to musí být hned. I třeba s výhledem na další sezonu. Tým budeme trochu přebudovávat a budeme se ho snažit vhodně doplňovat. Nechceme, abychom někoho brali z toho důvodu, že je teď volný a za dva měsíce už se nebude hodit. Jde o to, aby doplnění mělo logiku, návaznost na další roky a mohli hrát i mladší hráči. Myslíme na to, aby v klubu měli nějakou budoucnost.

Řešili jste s vedením i vize, kam by se Dynamo mělo postupně posouvat?

Pro letošní sezonu máme za cíl udělat play off. Samozřejmě pokud možno z co nejlepší pozice. A do budoucna? Jak bylo řečeno, chceme do dvou tří let hrát nahoře.

Po zápase s Libercem klub oznámil posílení na gólmanském postu. Měl jste možnost mluvit už do příchodu brankáře Dana Vladaře z Bostonu Bruins?

Věděl jsem o tom, konzultovali jsme to. Poslední rozhodnutí bylo na mně. Rozhodli jsme se takhle a myslím, že nám určitě pomůže.

Mohl by se v brance Dynama objevit již v pátek?

Ve čtvrtek by měl být na tréninku, v pátek je jeho start velmi pravděpodobný.

Mluvil jste už o tom, že chcete hrát hodně aktivně. Pardubický tým dlouho sráží především nízká produktivita. Jak se na tom dá podle vás zapracovat?

Je to samozřejmě o tréninku, o nějakých cvičeních. Budeme klukům říkat, aby se víc nutili do střelby, aby i na tréninku daleko více dohrávali situace. Jde i o odražené kotouče, které se musí snažit dorvat do branky. Aby to do sebe dostali. Je to navíc o nastavení hlavy a sebevědomí, aby si začali věřit. Doufali jsme, že po Třinci by se mohlo něco projevit, bohužel jsme dali jen jeden gól.

Očekával jste, že zápas s Libercem zvládnete lépe?

Někteří hráči byli takoví ustrašenější, což mě překvapilo. Musíme s týmem pořád pracovat. Bude to asi chviličku trvat, ale doufám, že se nám to podaří. Liberec nás nepřehrával, možná jsme měli více vyložených šancí, ale dostali jsme tři laciné branky. Konkrétně zápas s Libercem rozhodly výkony brankářů. Kváča byl prostě jistější.

A vidíte v současném kádru takové gólové typy hráčů, kteří by to po střelecké stránce měli táhnout?

Máme první lajnu, která s Třincem zahrála výborně. Rado Tybor dává góly několik sezon po sobě. Myslím, že i Sváča (Vladimír Svačina) je schopný góly dávat. Přišel Camara, který by mohl být bodový hráč. Musí se připojit další kluci. Čekáme třeba trochu víc od Honzy Mandáta. A máme mladé kluky, kteří se o šanci musí poprat a taky nějaký gól dát.

V trenérském týmu Dynama jste vy i další bývalí hráči. Jak může třeba pomoci přítomnost takového střelce, jakým byl Petr Sýkora?

Pracujeme na tom, proto jsme tak realizační tým sestavili. Sejček hráčům určitě bude radit a dělat speciální tréninky. Zrovna ve středu jsme měli s mladými hráči dovednostní trénink, který byl zaměřený vlastně jen na střelbu. S Petrem jsme toto rok a půl praktikovali v akademii, v juniorce a v dorostu, tam zlepšení bylo obrovské. Věřím, že se nám to povede i tady.

Na ledě s vámi bude trénovat i Tomáš Rolinek. Ten šel hned na první zápas s Třincem i na střídačku. Chtěli jste tým co nejvíce povzbudit?

Jsme domluveni, že na střídačku samozřejmě budu chodit já s Davidem Havířem, který má na starosti obránce. Pak podle situace ještě Tomáš Rolinek nebo Petr Sýkora. A druhý z nich bude nahoře, abych měl postřehy z tribuny, kde je hokej vidět z vrchu. To je něco jiného než ze střídačky. Takhle budeme fungovat - tři na střídačce, jeden nahoře. A budeme se doplňovat.

Při zápase s Libercem byli ovšem oba (Rolinek a Sýkora) na tribuně…

Bohužel se řešily ještě jejich průkazy, rozhodčí je na střídačku nepustili. Proti Třinci měl Tomáš výjimku. Od příštího zápasu už by mělo vše fungovat.