Stále na cestách. Nejprve směr Třinec, pak Litvínov a dnes Karlovy Vary. Pardubičtí hokejisté míří během pěti dnů ke třetímu venkovnímu zápasu. „Cestování se může podepsat, ale je to tak nalosované, tak se s tím musíme poprat. Hráči by se s tím měli vyrovnat a zahrát podstatně lépe než v Litvínově,“ řekl hlavní trenér Dynama Richard Král.

V úterý od 17.30 hodin začíná extraligový duel na ledě Energie, která je na sedmé pozici, o čtyři body před Pardubicemi. „Bude to důležitý zápas, každý se chce posunout na co nejvyšší pozici. Nepovedl se nám zápas v Litvínově, který jsme si rozebrali a do Varů pojedeme s čistou hlavou,“ uvedl pardubický obránce Michal Hrádek.

Osmnáctiletý bek je jedním z odchovanců, kteří se prosazují v extraligovém týmu. V tomto ročníku odehrál 16 zápasů. „Jsem rád, že dostávám takovou šanci a mohu hrát s Jurajem Mikušem a dalšími zkušenými obránci. Všichni mi pomáhají a předávají zkušenosti. Je to posun dopředu,“ doplnil Hrádek.

Tabulka extraligy po 34. kole:

1. Sparta Praha 31 19 1 3 8 114:66 62

2. Třinec 29 16 3 5 5 101:74 59

3. Ml. Boleslav 30 15 5 3 7 103:71 58

4. Plzeň 30 15 4 5 6 103:73 58

5. Liberec 30 15 3 2 10 90:67 53

6. Hradec Králové 30 15 2 2 11 85:73 51

7. Karlovy Vary 29 12 5 2 10 83:93 48

8. Pardubice 30 11 4 3 12 80:90 44

9. Brno 29 11 3 3 12 80:83 42

10. Litvínov 29 6 7 3 13 66:80 35

11. Vítkovice 29 7 4 5 13 66:86 34

12. Olomouc 30 8 2 4 16 57:93 32

13. Zlín 30 7 2 2 19 63:98 27

14. Č. Budějovice 30 3 3 6 18 72:116 21

Nejbližší program - 12. kolo – úterý, 17.00: Plzeň – Hradec Králové, Zlín – Liberec, 17.20:Č. Budějovice – Litvínov (ČT sport), 17.30: Karlovy Vary – Pardubice, Mladá Boleslav – Třinec, Vítkovice – Olomouc, 18.00: Brno – Sparta.