Devětatřicet úspěšných zákroků. Brankář Dynama Milan Klouček se tímto příspěvkem podepsal pod poslední výhru Pardubic (2:1) na ledě Českých Budějovic. V lednu chytal pátý zápas a potřetí inkasoval jen jednu branku.

Proti Motoru, v jehož barvách strávil na hostování předchozí sezonu, přidal důležitý zásah v poslední minutě. Po konzultaci s videorozhodčím zůstal stav 2:1 pro Pardubice.

„Ve třetí třetině jsme obětavě ubránili všechna oslabení. Díky tomu jsme zápas dovedli do vítězného konce,“ připomněl asistent trenéra David Havíř, že Dynamo mělo v poslední části čtyři vyloučené hráče.

Sám Klouček začíná vylepšovat svá čísla a přidává vítězné zápasy. Když totiž nastoupil na začátku extraligové sezony, inkasoval sedm branek od Liberce a Sparty.

„Měl jsem skvělou přípravu, ale pak nám první zápas v Liberci celkově nevešel. Navíc do toho přišla koronavirová pauza, potom zápas na Spartě, sebevědomí moc nahoře nebylo,“ poznamenal dvaadvacetiletý gólman.

V listopadu přišel zápas s Třincem - čtyři góly během jedné třetiny a zranění k tomu. Cesta zpět začala v zápasech Chance ligy. „Bylo mi řečeno, že půjdu do Vrchlabí, abych se do toho dostal. Bylo to tam super, přišel jsem na jiné myšlenky,“ vrátil se Klouček k období v partnerském klubu Dynama.

Nyní už dostává zase šanci v extralize. Byl u posledních výher nad Mladou Boleslaví a Českými Budějovicemi. „Cítím se teď dobře, snažím se naplno pracovat. I naše výkony jdou nahoru, mně se chytá lépe,“ dodal Klouček.

V minulém týdnu prodloužil s mateřským klubem spolupráci o další rok. „Jsem rád, že jsem tady mohl prodloužit. Člověku se hraje lépe, když má nějakou jistotu. Chtěl bych co nejvíce pomáhat týmu,“ řekl brankář.

V úterý s Vítkovicemi

Pardubice se drží na osmé pozici, již v úterý v dalším extraligovém utkání nastoupí proti desátým Vítkovicím. Ostravský tým v průběhu ročníku převzal bývalý pardubický kouč Miloš Holaň, nedávno se z Dynama do Vítkovic vrátil útočník Vladimír Svačina.

Hokejová extraliga - 37. kolo - úterý, 17.00: Hradec Králové – Mladá Boleslav, Sparta Praha – Č. Budějovice, 17.30: Zlín – Plzeň (ČT sport), 18.00: Pardubice – Vítkovice, Liberec – Karlovy Vary, Olomouc – Kometa Brno.

Úterního soupeře Pardubic zase nejlépe zná útočník Ondřej Roman. „Bude to pro mě speciální zápas. Proti Vítkovicím jsem hrál naposledy za Porubu v dorostu nebo v deváté třídě. Je to po hodně dlouhé době,“ prozradil Roman, který ve Vítkovicích strávil většinu své kariéry.

„Mám tam spoustu známých, v úterý to je ale soupeř, samozřejmě jde všechno stranou,“ doplnil před zápasem pardubický forvard.