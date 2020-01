První třetinu, která nenabídla téměř žádné šance, vyhráli hosté. V 18. minutě Pardubičtí ztratili při přechodu do útočného pásma puk a Středočeši z protiútoku zásluhou Davida Šťastného poprvé skórovali.

Dynamo nakopla branka Michala Ivana z úvodu druhé třetiny. Gólman Krošelj vyrazil střelu Kusého, ale k puku se dostal Ivan a bekhendem procpal puk z úhlu do branky.

Hosté mohli reagovat během přesilovky, kdy hráli dokonce 50 vteřin v pěti proti třem. Jejich střely ovšem likvidoval Kantor. Během oslabení navíc ujel Rolinek, domácí se ubránili.

Po akci Rolinka pak v závěru druhé třetiny skóroval Michal Vondrka a trefil se tak proti svému bývalému klubu.

Už se zdálo, že Pardubice těsný náskok udrží. Domácí měli šance k jeho navýšení ale střely Poulíčka či Mandáta Krošelj vyrazil. Místo toho se pak necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny odrazil puk ke Šťastnému, jenž mezi kruhy střílel přesně.

Prodloužení začalo v počtu tři na tři, protože sudí v závěru třetího dějství zrušili původně signalizovaný trest pro Mladou Boleslav za příliš mnoho hráčů na ledě. A osm vteřin před koncem rozhodl Martin Ševc, který propálil Kantora.

"První třetinu jsme hráli velmi pomalu, vše nám trvalo. Boleslav je bruslivý soupeř, bohužel jsme k tomu neuzpůsobili hru. Ve druhé třetině se to otočilo. Zlepšili jsme pohyb a hráli výrazně jednodušeji. Věřili jsme, že to ve třetí třetině udržíme, protože se potřebujeme naučit vyhrávat taková těžká a těsná utkání. Bohužel nám v posledních minutách odešel pohyb, soupeř nás potrestal. V prodloužení jsme nebyli šťastnějším týmem my, ale Boleslav," uvedl Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

"První třetinu jsme zvládli velice dobře. Hlavně jsme domácí tým nepustili do výrazného tlaku. Po přestávce jsme si zkomplikovali situaci, hlavně situaci u prvního gólu jsme mohli zvládnout lépe. Karty se otočily, ve třetí třetině hrály Pardubice výborně defenzívu středního pásma. Těsně před koncem se k nám puk šťastně odrazil a dali jsme gól. V prodloužení se nám podařilo vstřelit branku, i když jsme podle mě byli šťastnějším mužstvem," řekl Radim Rulík, kouč Mladé Boleslavi.

Pardubice – Mladá Boleslav 2:3 po prodloužení



Fakta - branky a nahrávky: 22. Ivan (Kusý, Harju), 39. Vondrka (Rolinek, Zacharčuk) – 18. Šťastný (Ševc), 59. Šťastný (Dlapa), 65. Ševc.

Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 7602. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Zdráhal, Mikuš, Kolář, Zacharčuk, Holland, Ivan, Voráček – Vondrka, R. Kousal, Mandát – Machala, Harju, Svačina – Látal, Poulíček, Kusý – Paulovič, Rolinek, Blümel.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas, Hes – Lunter, Zbořil, Skalický – Šťatsný, Jeglič, R. Zohorna – J. Stránský, Bičevskis, G. Szturc – P. Kousal, Najman, Flynn.