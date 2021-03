Nejenže pro jeho Hradec sezona skončila, ale byla na něm vidět i frustrace z toho, že jeho vztah s trenérem Vladimírem Růžičkou rozhodně nebyl ideální a vyvrcholil právě nenominováním do posledního zápasu. „To, že jsem nehrál, mě určitě sr*lo, ale i tak jsem klukům v týmu věřil, že to odehrají dobře. Musím říct, že se toho zhostili parádně," uvedl Smoleňák.

Je na vás vidět, že jste hodně zklamaný. Vysvětloval vám kouč důvody, proč jste se nedostal do sestavy?

Nevysvětlil. On mi nevěřil dlouhodobě, myslím si, že mi to dával najevo. Věřil jiným hráčům, na což má rozhodně právo. Takový je prostě hokej, někdy je trenér na vaší straně, jindy zase ne. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ale my v kabině a lidi kolem nás tak nějak tuší, co se dělo.

Jak tu celou situaci vnímáte?

Já jsem tušil, že to přijde, protože celá sezona byla divná. Jak už jsem řekl, trenéři mají právo si vybrat hráče, které pošlou na led. Rozhodli se takhle. Já bych samozřejmě rád hrál a klukům pomohl.

Vy máte v Hradci podepsanou novou smlouvu, dovedete si představit další spolupráci s trenérem Růžičkou?

Upřímně si to moc představit nedovedu. Víc bych k tomu neříkal, jsem toho plný. Je ve mně spousta emocí a pocitů, o kterých se teď bavit nechci. Mám tady smlouvu, miluji to tady. Už tu jsem čtvrtým rokem a doufám, že ještě dlouho budu, protože mi na téhle organizaci opravdu záleží. Mám rád město, lidi, opravdu se mi tu líbí. Proto doufám, že se všechno v lepší obrátí a budeme o to silnější v příští sezoně. Snad už dosáhneme na mety, které máme stanoveny a toužíme po nich my i fanoušci.

Co říct k poslednímu zápasu, který jste viděl jenom z tribuny?

Je ohromná škoda, že se prohrálo, protože kluci hráli výborně. Zápas by si zasloužili vyhrát. Byl to úplně jiný přístup, který nám v předchozích zápasech chyběl. Bohužel jedna minuta, kdy nám to tam napadalo, rozhodla. Výsledek nás mrzí, je to škoda, ale za sebe můžu říct, že jsem na kluky hrdý.

Jak hodnotíte sezonu?

Moc pozitivně rozhodně ne. V základní části jsme skončili šestí, přitom jsme chtěli být do čtyřky a jít rovnou do čtvrtfinále. Museli jsme přecházet přes Litvínov. Pak jsme chtěli minimálně semifinále, ale zase to nevyšlo, takže moc pozitiv není. Snad jen, že se kluci vyhráli a mohli by být do další sezony hodně platní. To je pro organizaci důležité.