2:0 a 5:0. To jsou výsledky prvních dvou duelů, které zvládla lépe Mladá Boleslav. Ve třetím a čtvrtém utkání bude hrát Dynamo na domácím ledě.

„Musíme si to znovu rozebrat, připravit se na domácí zápasy a zvládnout je. Pak bude série otevřená,“ prohlásil kouč Richard Král po druhém utkání série.

Čeká se především na první pardubický gól v sérii. Brankář Jan Růžička dvakrát udržel čisté konto. Dynamo se potřebuje zvednout - být ještě agresivnější před brankou a aktivnější ve střelbě.

„Je to plné emocí. Jsou tam další faktory, které nebudu komentovat, ale je to play off a emoce jsou na místě. S fanoušky by to bylo ještě lepší, ale je potřeba je ještě zvednout,“ poznamenal pardubický útočník Tomáš Zohorna.

Dynamu to zatím nevyšlo ani v přesilovce. „Další věc je, že jim chytá skvěle gólman, ale na to se nemůžeme ohlížet. Musíme chodit víc do brány, tlačit se tam, abychom dali i ošklivé góly a potom se mohli od toho odpíchnout,“ uvedl na klubovém webu Matěj Blümel.

Pohled z tábora soupeře? „Sérii jsme začali výborně, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a hrát stejně jako doma - je potřeba bruslit a bojovat. Ale dobře víme, že v Pardubicích to bude dvakrát tak těžké,“ řekl útočník David Šťastný.

Čtvrtfinálová série se hraje na čtyři vítězné zápasy. Pardubice budou usilovat o to, aby se vrátily opět do Mladé Boleslavi. Na východě Čech se hraje v pondělí od 19 hodin, úterní zápas začne v 17 hodin.