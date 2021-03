Trenéři Dynama poskládali stejnou sestavu jako v předposledním extraligovém kole v duelu právě proti Energii. V brance Pardubic dostal přednost odchovanec Milan Klouček, na střídačce mu kryl záda ruský brankář Konstantin Barulin.

V úvodu mohl skórovat Zohorna, ale Habala nepřekonal. Domácí pak hráli během první třetiny dvakrát v oslabení, ale stav se neměnil.

Dynamo získalo náskok ve druhé třetině. V jejím úvodu se prosadil Ondřej Roman, jenž vyjel od zadního mantinelu a zaskočil gólmana Habala. Druhý gól Pardubičtí přidali ve 37. minutě, kdy skvělou souhru v přesilovce zakončil Andrej Kosticyn po přihrávce Zohorny. Během oslabení potom mohli ještě skórovat Roman a Blümel, ale trefili pouze gólmana.

Komplikace přišla ještě v 51. minutě, kdy pardubické zaváhání využil Jakub Flek a snížil. Víc už hosté nestihli, a to ani při závěrečné hře bez brankáře.

"Mělo to celkem grády, v zápase byly emoce a osobní souboje. Zahráli jsme lépe přesilovky a oslabení, to asi rozhodlo. Dost oslabení jsme ubránili, ale budeme chtít do příštího zápasu omezit naše fauly, stojí nás to pak hodně sil. Vynikající výkon podal v brance Milan Klouček," řekl po utkání pardubický trenér Richard Král.

Hosté při závěrečném závaru nevyrovnali. "Nejprve to byla typicky oťukávací první třetina v play off. V té druhé jsme hned na začátku dostali branku, která určila ráz utkání. Soupeř má výbornou obranu, nemohli jsme se tam dostat. O konečném výsledku rozhodlo to, že domácí dokázali dát gól z přesilovky," uvedl Martin Pešout, kouč Energie.

Druhý zápas se hraje v Pardubicích ve čtvrtek od 18 hodin.

Pardubice - Karlovy Vary 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 22. Roman (Rohlík), 37. Kosticyn (Zohorna, Camara) – 51. Flek (Šenkeřík). Rozhodčí: Kika, Obadal – Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc Poulíček a Pulpán 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 2:0, 0:1. Stav série: 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Bučko – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Roman, Horký – Kosticyn, Kratochvil, Pochobradský.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Šenkeřík, Kowalczyk, Plutnar, Mikyska, Pulpán, Zábranský, Weinhodl – Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek – O. Beránek, Hladonik, Šik – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý, Redlich.