V prvním duelu těsný stav do poslední vteřiny, v tom druhém jasná záležitost. Hokejisté Pardubic získali druhé vítězství v sérii předkola s Karlovými Vary.

„Na začátku zápasu nás podržel Milan Klouček, pak se nám povedly dvě přesilovky. Dostali jsme se do náskoku, od 23. minuty už se zápas dohrával. Podali jsme skvělý výkon, měli jsme dobrou koncovku,“ chválil pardubický trenér Richard Král.

První gól Pardubic sice odvolala trenérská výzva hostů, ale ještě ve stejné přesilovce se trefil Anthony Camara. Když na druhé straně trefil Vondráček tyčku, přišel další zásah Tomáše Zohorny v početní výhodě.

Hráči Energie ještě snížili, ale zbytek úvodní třetiny ovládlo Dynamo. Nejprve skóroval Juraj Mikuš, po jehož zásahu Novotného v brance Energie vystřídal Habal. Během jedné mnuty se pak prosadili Ondřej Vála a Matej Paulovič, Pardubice vedly po úvodní třetině 5:1.

„Na začátku jsme měli několik šancí, hlavně tu, kdy Hladonik s Rachůnkem jeli sami na brankáře. Pak jsme udělali jeden zbytečný faul čtyřicet metrů od naší branky, od té doby se zápas vyvíjel ve prospěch domácích. Když se zápas lámal, dali jsme tyčku a z protiútoku zase dostali gól. Pak už to bylo 4:1 a centrifuga,“ řekl Martin Pešout, trenér Karlových Varů.

Dynamu to nestačilo. Nástup do druhé části? Čtyři góly během 143 vteřin. Pardubičtí s lehkostí kombinovali a zakončovali. Ve 23. minutě tak ukazatel skóre hlásil stav 9:1. Podruhé v utkání skórovali Zohorna s Camarou. Oba zakončili zápas s bilancí 2 góly a 3 asistence.

„Nepamatuji si, že by za pět minut dostalo mužstvo šest gólů. Jsem rád, že jsme to dohráli se ctí a snažili se aspoň předvádět nějaký hokej,“ uvedl Pešout.

Desátý gól Pardubic vstřelil Matěj Blümel, po čtyřiceti minutách domácí tým vedl 10:3. Stejný útočník pak ještě v posledním dějství vsítil gól Dynama číslo 11.

„Vedeme 2:0, co víc si přát. První zápas byl úpornější, druhý se nám povedl. Bohužel se to nehraje na skóre, takže to byl pro nás jeden bod. Připravíme se na zápas a pojedeme to urvat do Varů,“ dodal kouč Král.

Třetí zápas série se hraje v Karlových Varech v sobotu.

Pardubice - Karlovy Vary 11:3

Fakta - branky a nahrávky: 7. Camara (Kousal), 9. Zohorna (Kousal, Kosticyn), 15. Mikuš (Camara, Zohorna), 19. Vála (Zohorna, Camara), 19. Paulovič (Ďaloga), 21. Zohorna (Camara, Ďaloga), 22. Roman (Rohlík, Horký), 23. Kosticyn (Kratochvil, Ďaloga), 23. Camara (Ďaloga, Kousal), 37. Blümel, 56. Blümel (Paulovič, Nakládal) – 12. Vondráček (O. Beránek, Skuhravý), 36. Flek (T. Rachůnek), 40. Flek (T. Rachůnek, Hladoník). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:1. Bez diváků. Třetiny: 5:1, 5:2, 1:0. Stav série: 2:0.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Bučko – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Roman, Horký – Kosticyn, Kratochvil, Pochobradský.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (15. Habal) – Šenkeřík, Krajčík, Weinhold, Kowalczyk, Pulpán, Zábranský, Klejna – Flek, Hladonik, T. Rachůnek – O. Beránek, T. Mikúš, Osmík – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý, Redlich.

Další výsledky - 2. osmifinále: Hradec Králové - Litvínov 3:1 (stav série: 2:0), Vítkovice - Brno 2:1 (stav série: 2:0), Plzeň - Olomouc 2:3 (stav série: 0:2).