„Jsem spokojený, výkony byly dobré. Kdybychom v sobotu neudělali chybu, tak už jsme mohli odpočívat, ale hokej taky o chybách je. Jsem rád, že jsme to v neděli zvládli a můžeme se připravit na Boleslav,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

Energie uspěla jen ve třetím duelu v prodloužení. „Pardubice si zasloužily postup, byly lepším mužstvem. Přesto jsme měli okamžiky, kdy jsme je mohli potrápit daleko víc. Ostudu jsme neudělali, kromě toho jednoho zápasu,“ poznamenal Martin Pešout, karlovarský kouč.

Ve čtvrtém utkání měli hodně práce rozhodčí. V úvodní třetině stále napomínali domácího brankáře Filipa Novotného v situacích před jeho brankou. Když potom gólman udeřil útočníka Roberta Kousala, vznikly největší potyčky.

„Krotili jsme hráče, protože jsme chtěli hrát hokej, ne se rvát se soupeřem. Myslím, že v tom jsme byli lepší. Bylo to těžké, ale nakonec se nám to povedlo,“ řekl trenér Král.

Pardubické plány se začaly naplňovat v prostřední třetině. „Na začátku jsme zbytečně ztráceli nervy. Věděli jsme, že Energie přitvrdí a bude se nás snažit rozhodit v situacích po odpískání. Bylo to o tom, abychom zůstali klidní. Postupem času se to ukázalo. Šlo o to, abychom dali gól a padlo to z nás,“ dodal i pardubický kapitán Jakub Nakládal.

Po druhé třetině už Dynamo vedlo 2:0. „Čekalo se na první gól, který se nám podařilo dát. Od té doby už jsme zápas měli pod kontrolou. Vary to musely otevřít, pomohlo nám potom i pětiminutové vyloučení soupeře. Pak už bylo po zápase,“ prohlásil Král.

Pardubice si ze západu Čech vezly postup. „Vary i v sezoně hrály dobře, ale podle mě jsme zaslouženě sérii zvládli. Trochu mě mrzí, že jsme to neukončili už v sobotu, ale i tak je to skvělé. Jsme rádi, že jdeme dál,“ doplnil Nakládal.

Čtvrtfinálová série Mladá Boleslav - Pardubice, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, začne ve čtvrtek.