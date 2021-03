/FOTOGALERIE/ Ještě pět zápasů, které rozhodnou o definitivním nasazení týmů pro play off. V pátek pardubičtí hokejisté jedou do Mladé Boleslavi, zápas začíná v 17.30 hodin.

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

V předchozích vzájemných zápasech to bylo vždy o gól. V Mladé Boleslavi Pardubičtí prohráli 2:3. „Tam to není nikdy jednoduché. Boleslav je bruslivý tým, v tom se jim musíme vyrovnat. Věřím, že už to zlomíme,“ uvedl devatenáctiletý obránce Dynama Michal Hrádek, jenž ve východočeském derby, které Pardubice v úterý prohrály 1:2, strávil na ledě více než 22 minut.