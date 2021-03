/FOTO/ Poslední dva zápasy v základní části. Pardubičtí hokejisté nastoupí v pátek proti Karlovým Varům (18.00) a v neděli na ledě Brna.

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Motivace je zřejmá - udržení sedmého místa. To by byla startovací pozice Dynama pro předkolo play off, které si v této sezoně zahraje hned osm týmů od pátého do dvanáctého místa. První čtyřka po základní části bude mít zajištěno přímo čtvrtfinále.