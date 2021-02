Poprvé od konce ledna pardubičtí hokejisté nebodovali. Tři body z východu Čech si odvezl Třinec, který se po výhře 6:2 posunul na první místo extraligové tabulky.

Pardubicím chyběl Tomáš Zohorna, který byl s manželkou v porodnici. Za Oceláře nenastoupil odchovanec Dynama Michael Špaček, jenž je v karanténě. I bez něj si hosté vytvořili náskok, který již na rozdíl od předchozího duelu v Pardubicích neztratili.

Třinec vedl od 9. minuty po teči před Barulinem. Druhý gól přidal Miloš Roman po přestávce, krátce po něm se trefil i Tomáš Marcinko. Domácí snížili na 1:3 v oslabení, když po spolupráci s Blümelem skóroval Patrik Poulíček. Jenže odpověď hostů byla blesková. Za necelou minutu přidali další gól a navíc měli další přesilovku. V početní výhodě se Oceláři prosadili dvakrát.

Do třetí třetiny nastoupil v pardubické brance Milan Klouček, kterého ještě ve 47. minutě překonal svým druhým gólem v utkání obránce Martin Gernát. Za Dynamo jen v závěru snížil během přesilovky Robert Kousal.

„Zápas se nám absolutně nepovedl. Při šancích, které jsme měli v první třetině, jsme chtěli snad jít až do prázdné branky. Třinci to tam spadlo, nejprve po šťastné teči, potom jsme je špatně rozebrali. Pak už to je s tímto soupeřem těžké, pro nás to byl den blbec. Musíme to hodit za hlavu, za dva dny je další zápas,“ uvedl po utkání pardubický trenér Richard Král.

Třinec vyhrál potřetí v řadě. „Samozřejmě mě těší výsledek, hráli jsme velmi dobře a byli produktivní. Když jsme potřebovali, tak jsme dali krásné góly. Ve druhé třetině jsme kontrolovali průběh utkání. Se střelami Pardubic si Štěpánek poradil,“ řekl Václav Varaďa, kouč Ocelářů.

Pardubice - Třinec 2:6

Fakta - branky a nahrávky: 34. Poulíček (Blümel), 60. Kousal (Paulovič, Mikuš) – 9. M. Roman (Adámek, Dravecký), 23. M. Roman (Gernát, O. Kovařčík), 25. Marcinko (Rodewald), 34. Stránský (Rodewald, M. Kovařčík), 37. Gernát (Stránský), 47. Gernát (Vrána). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:6, navíc Kosticyn 10 minut. Využití: 1:2. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:4, 1:1.

HC Dynamo Pardubice: Barulin (41. Klouček) – Zdráhal, Mikuš, Nakládal, Kolář, Hrádek, Ďaloga, Bučko – Camara, O. Roman, Kousal – Blümel, Poulíček, Paulovič – Tybor, Pochobradský, Kosticyn – Kusý, Zeman, Horký.

HC Oceláři Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil – M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Kurovský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Hrňa, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký.

Hokejová extraliga - další výsledky 46. kola: Mladá Boleslav – Vítkovice 1:2, Sparta Praha – Olomouc 0:3, Litvínov – Hradec Králové 2:3, České Budějovice – Liberec 2:5, Karlovy Vary – Plzeň 4:2, Brno – Zlín 9:3.

Tabulka:

1. Třinec 45 28 4 5 8 167:114 97

2. Sparta Praha 46 28 3 6 9 170:104 96

3. Mladá Boleslav 45 21 6 7 11 142:107 82

4. Liberec 44 21 7 4 12 131:97 81

5. Hradec Králové 45 23 4 3 15 127:106 80

6. Plzeň 45 20 5 6 14 141:118 76

7. Pardubice 45 19 6 4 16 121:126 73

8. Karlovy Vary 45 16 7 4 18 128:149 66

9. Brno 45 15 5 5 20 128:136 60

10. Vítkovice 45 15 4 6 20 105:124 59

11. Litvínov 45 11 8 5 21 108:131 54

12. Olomouc 45 13 4 5 23 93:131 52

13. Zlín 45 10 3 3 29 91:149 39

14. České Budějovice 45 5 4 7 29 116:176 30

Příští program - 47. kolo - neděle, 15.30: Zlín – České Budějovice; 16.00: Liberec – Třinec, Hradec Králové – Sparta Praha, Vítkovice – Karlovy Vary; 16.30: Plzeň – Brno; 17.00: Pardubice – Litvínov; 18.00: Olomouc – Mladá Boleslav (ČT sport).