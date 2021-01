Páté extraligové vítězství v řadě a příchod dvou zvučných posil. Hokejové Pardubice se chystají na klíčovou fázi sezony, která bude následovat.

Poslední výhra? V Karlových Varech Východočeši získali během dvou týdnů dvě vítězství. Tentokrát na ledě Energie vyhráli 4:3. Přitom v úvodu bodovému zisku nic nenasvědčovalo.

Vstup do zápasu se Pardubicím nevydařil. V čase 2:24 Dynamo prohrávalo 0:2. „Dá se říct, že jsme prochrápali první třetinu. Stalo se nám to poněkolikáté. Vím, že po dlouhých cestách je to těžké, ale musíme se v tom zlepšit. Dotahovat každý zápas by nebylo jednoduché,“ poznamenal pardubický trenér Richard Král.

Domácí se hned dvakrát zblízka prosadili. „Na začátku to bylo těžké, ale naštěstí to bylo jen 2:0. Karlovy Vary měly v úvodu ještě další šance, hned nám pomohl brankář Milan Klouček. Od začátku druhé třetiny už to bylo lepší, nakonec jsme zápas otočili,“ uvedl útočník Ondřej Roman.

Právě on pak byl u rozhodujících momentů zápasu. Na začátku třetí třetiny dvakrát asistoval u gólových zásahů Anthonyho Camary. „V našich prvních střídáních jsme dali dvě rychlé branky. Zápas se překlopil na naši stranu, potom už jsme si to hlídali. A pokud ne, tak nám pomohl gólman,“ dodal Roman.

Kanadský forvard Camara už má na kontě třináct vstřelených branek. „Do zápasu jsme se vrátili a ukázali, jaké jsme mužstvo. Musíme u toho zůstat, ale stále pracovat a některé věci zlepšovat,“ řekl Camara.

V neděli už Dynamo může do hry poslat dvě posily, kterými jsou brankář Konstantin Barulin a útočník Andrej Kosticyn. Zápas Pardubice – Brno začíná ve 14 hodin, živě vysílá ČT2.