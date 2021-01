Byla to těžká práce, ve 3. minutě totiž hosté prohrávali 0:2. Sám před brankou zůstal Ondřej Beránek, o chvíli poději zblízka skóroval Petr Koblasa. V úvodní třetině měli domácí střeleckou převahu, Klouček měl 17 zákroků během úvodních dvaceti minut.

Pardubičtí se vrátili do hry ve druhém dějství, hned na začátku se nadvakrát prosadil Matej Paulovič. Pak sice v přesilovce skóroval Martin Kohout, ale v polovině utkání snížil Marek Ďaloga. Slovenský bek vyřešil přečíslení skvěle.

Obrat vzal na sebe v úvodu třetí třetiny Anthony Camara. Po přihrávce Romana nejprve zblízka dorážel a o chvíli později pak po další akci první formace otočil na 4:3 pro Pardubice.

V závěru to Energie zkusila i bez brankáře, ale stav se již nezměnil. Hokejisté Dynama vyhráli v extralize popáté za sebou.

"Dá se říct, že jsme prochrápali první třetinu. Stalo se nám to poněkolikáté. Vím, že po dlouhých cestách je to těžké, ale musíme se v tom zlepšit. Dotahovat každý zápas by nebylo jednoduché. Od druhé třetiny jsme podali daleko lepší výkon, třetí byla z naší strany velice slušná," řekl po utkání pardubický trenér Richard Král.

Karlovy Vary - Pardubice 3:4

Fakta - branky a nahrávky: 2. O. Beránek (Skuhravý, Vondráček), 3. Koblasa (Zábranský, Pulpán), 24. Kohout (Skuhravý) – 22. Paulovič (Horký), 32. Ďaloga (Kusý), 41. Camara (Roman), 44. Camara (Roman, Kusý). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Brejcha, Kajinek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 2:0, 1:2, 0:2.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Vondráček, Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Hladonik, Šik.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Ďaloga, Bučko, Mikuš, Hrádek, Kolář, Zdráhal – Camara, Roman, Kusý – Horký, Kousal, Paulovič – Blümel, Poulíček, Rohlík - Zeman, Matýs, Machala.

Tabulka:

1. Sparta Praha 35 21 1 5 8 132:80 70

2. Třinec 33 18 4 5 6 113:83 67

3. Ml. Boleslav 34 16 5 5 8 111:81 63

4. Liberec 34 16 4 4 10 102:79 60

5. Plzeň 34 15 4 6 9 109:86 59

6. Hradec Králové 34 17 3 2 12 95:80 59

7. Pardubice 34 14 5 3 12 92:96 55

8. Karlovy Vary 33 14 5 2 12 98:105 54

9. Brno 33 11 5 4 13 89:92 47

10. Vítkovice 33 9 4 5 15 74:94 40

11. Olomouc 34 10 3 4 17 66:100 40

12. Litvínov 33 7 7 3 16 76:93 38

13. Zlín 34 8 3 2 21 70:109 32

14. Č. Budějovice 34 4 3 6 21 81:130 24

Hokejová extraliga - další program 38. kola - pátek, 17.00: Plzeň – Hradec Králové, Zlín – Liberec, 17.30: České Budějovice – Litvínov, Mladá Boleslav – Třinec, Vítkovice – Olomouc, 18.00: Kometa Brno – Sparta Praha (O2 TV).