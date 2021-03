/FOTOGALERIE/ Vrchol sezony se blíží, příští týden budou rozehrány série předkola play off. Do něj zasáhnou i hokejisté Pardubic. Poslední dvě extraligová kola určí, proti jakému soupeři bude Dynamo hrát.

Utkání 50. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 2. března 2021 v Ostravě. (zleva) Dominik Lakatoš z Vítkovic a Patrik Poulíček z Pardubic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Před rokem o záchranu do posledního kola, nyní o co nejlepší formu pro vyřazovací boje. Nedá se říct, že by projev na ledě s koncem základní části gradoval, odráží se to i na výsledcích. V tomto ročníku Dynamo nabídlo příznivcům u televizních či internetových přenosů řadu pozitivních momentů. Teď ovšem z posledních šesti zápasů Pardubice vyhrály jen jednou.