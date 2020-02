Také on se divil, proč v derby neplatil hradecký gól na 4:3. Aleš Jergl ve třetí části zápasu 43. kola hokejové extraligy poslal Mountfield do vedení, jenže videorozhodčí zásah neuznal. Branka byla totiž posunutá. Pardubice nakonec zvítězily 4:3.

„Myslel jsem si, že je to gól. Brankář vykopl bránu. Věděl jsem, že to za krále klacka neplatilo, ale teď?“ ptal se Petr Koukal, mistr světa v hradeckých barvách.

Přijde vám to divné?

Dodneška si pamatuju, že Sparta dala gól v derby se Slavií a Roman Málek vykopl bránu. Neplatil. Byl jsem přesvědčený, že se to změnilo. Vždyť se mění pravidlo o kopnutí bruslí. Teď stačí dobře zabrzdit a je to gól.

Ale podle pravidel bylo rozhodnutí správné.

Vím o tom. Ale hlava mi to nebere. V NHL s mění výstroje brankářů, teď je mají jako Jirka Králík v největší slávě. Čárový rozhodčí mi řekl, že od modré by gól platil, kdyby byla brána takhle posunutá. Ale z deseti centimetrů ne.

Video zasahovalo během třetí třetiny třikrát. Je to prospěšné?

Hokej je rychlej sport a já myslím, že video prospívá, aby to bylo férovější. Nebylo to dlouhé. Člověk odehraje X zápasů a není tam jediné. Teď dvě třetiny taky nic a najednou třikrát za třetinu.

Měli jste vyhrát?

Bylo tam hodně oken, takže vlastně není důležité, jestli to byl gól, nebo nebyl. Oni měli předtím dvě obrovské šance i další náznaky. Neporadili jsme si s tím.

Bylo to dobré derby, že?

Jo, jo, tahalo se to. My jsme vedli, pak oni. My jsme jim to sebrali. Diváci v tom byli zapojení. Líbilo se mi to, až na ten výsledek. Je to naše blbost.

Je Dynamo na sestup?

Když se člověk koukne na jména, co mají Pardubice nebo Vítkovice…

KOMENTÁŘ: Video jako plus. Pravidla minus



Video je ve fotbale zhusta kritizováno, tedy hlavně v tom českém. V hokeji je to zavedená značka, stará věc. I v neděli prospělo, hokejové derby v extralize díky němu dospělo ke spravedlivému výsledku. Jeden gól Hradci videosudí uznal, stejně jako Pardubicím. V klíčové chvíli pak odmítl posvětit branku Aleše Jergla, šikuly v barvách Mountfieldu. Mohla být vítězná, skóre by se po ní pohnulo na 4:3 pro Hradec.



Neplatila správně, brána byla posunutá dřív,než puk přešel čáru. To uznali i Hradečtí ústy kouče Tomáše Martince. Žádná zloba, tak to má být.



Zato fanoušci nadávali jak staří námořníci - a není se jim co divit. Neuznání gólu je proti duchu hry, proti jejímu kouzlu.



Jergl ošálil gólmana Pavla Kantora, poslal ho na párek, jak by řekl fotbalový bonviván Zlatan Ibrahimovič. Jenže Kantor při zákroku kopl do tyče a bránu vychýlil těsně předtím, než Jergl puk poslal do sítě. Proto rozhodčí branku odmítli. Bylo to špatně, pravidla by se měla změnit.