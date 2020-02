„Rozhodovala bojovnost. Důležité bylo, že jsme se s prominutím nepodělali,“ řekl Kousal po utkání (4:3).

Co se změnilo oproti nevydařenému pátečnímu utkání s Litvínovem?

V pátek jsme byli zbytečně zatažení a dávali jsme soupeři moc prostoru. Tady jsme na to od začátku vletěli, taky to tak vypadalo.

Jak těžké bylo zůstat poslední třetinu stále ve hře a koncentrovat se?

Nebylo to těžké, hrálo se derby. To musíte zůstat koncentrovaní, i kdyby se zápas hrál šest hodin. Nedá se nic dělat.

Byla to třetina zvratů. Hradec mohl jít do vedení na 4:3, ale gól nakonec neplatil…

Myslel jsem, že to byl gól, ale pak jsme slyšeli, že se posunula brána. My v tu chvíli jen čekáme na rozhodčího, jak rozhodne. Rozhodčí gól neuznal. Nám to vlilo do žil zase čerstvou krev.

Jak moc je důležité toto vítězství před pauzou?

Vyhrát derby je vždy důležité. Jsme rádi, že se nám to povedlo. Posledních šest zápasů jsme hráli slušně, bohužel až na ten s Litvínovem. Ostatní byly solidní.

Pomohl k tomu i návrat Tomáše Rolinka, který odvedl hodně práce i v derby?

Jasně, Tomáš je osobnost. Nálada v kabině se zase zvedla. Ani předtím nebyla ponurá, ale pokud máte v šatně někoho, jako je Tomáš, tak vám to pomůže.

Jaká je současná situace Pardubic?

Pořád zbývá osm zápasů do konce. Samozřejmě máme ztrátu, ale nic nevzdáme, to by byl nesmysl. Budeme se připravovat na další zápasy a bojovat až do konce.