„Hroňas je o level výš než my všichni ostatní,“ přikývne Radek Smoleňák, bývalý kapitán reprezentace, dnes nosící céčko na dresu právě v Mountfieldu.

Třiadvacetiletý bek, jenž se ve středu domluvil s Hradcem na prodloužení smlouvy o další měsíc, to potvrzuje. Na ledě tráví druhý největší počet minut po libereckém matadorovi Ladislavu Šmídovi.

Ve třinácti zápasech nabral třináct bodů. Připomeňme, je to obránce. Drží se v elitní desítce bodování celé soutěže. Navíc byl vyhlášen nejlepším obráncem jediné letošní reprezentační akce, Karjala Cupu ve Finsku, kde si také poprvé vyzkoušel funkci kapitána národního mužstva.

„Má v sobě dar, je specifický, ofenzivní, to po něm těžko někdo přebere,“ tvrdí hradecký asistent David Kočí a naráží tak na fakt, že Hronkovo angažmá v Česku za nějaký čas skončí. Vrátí se totiž do NHL, kde je brán jako budoucí tahoun Detroitu Red Wings, čemuž se už přiblížil v minulé sezoně.

„Ale spoluhráči si od něj něco vzít mohou. Jeho přístup. Maximálně se koncentruje, nesnáší porážky,“ vyzdvihuje Kočí.

I to už extraliga poznala. A to ve dvou utkáních, jež Hradci příliš nevyšla.

V tom prvním padl doma s Karlovými Vary a Hronek se popral - i když to není zrovna bitkař. „Konečně se někdo zdravě nasral a někomu rozbil hubu, ale nepomohlo nám to,“ pochválil spoluhráče z obrany bek Radim Šalda.

Podruhé se Hronek rozjel po úterní prohře s Třincem. I když při rozhovorech většinou odpovídá stroze, rozhodně to není hokejový Bořek Dočkal, tentokrát začal pálit ostrými.

Nezdálo se mu počínání rozhodčích. „Nevím jestli je to dovolené říct,“ začal a pak se rozjel: „Byla to komedie. Tohle jsem nezažil. Normálně se někdo zbláznil úplně. Co se dělo, bylo hrozný.“

Nelíbil se mu třinecký gól, který podle záběrů padl z ofsajdu, ani metr při vylučování. Celkem rozhodčí rozdali 21 trestů, Hradci 12.

„To už nechci zažít,“ soptil. Vyslyší ho někdo?

Hronkova čísla



Filip Hronek patří rozhodně mezi nejlepší hráče hokejové extraligy. Byť je obránce, drží se v elitní desítce produktivity soutěže.



Jaké jsou jeho statistiky ve třinácti utkáních?

∙ 13 bodů (2. místo mezi obránci, 8. celkově)

∙ 5 gólů (1. mezi obránci)

∙ 8 asistencí (2. mezi obránci, 6. celkově)

∙ 23:58 minut na ledě (dle průměru, 2. celkově i mezi obránci)

∙ +12 ve statistice +/- (pobyt na ledě při vstřeleném/inkaso-vaném gólu)