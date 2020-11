V tomto ohledu teď může být jeho nový majitel v klidu, protože se nesestupuje. Jenže on není. Petr Dědek nekupoval pardubické sportovní zlato pro to, aby se mu „cihly“ hned v úvodní čtvrtině nové sezony ještě více zdevalvovaly. Po odevzdaném výkonu na Spartě se pořádně rozlítil.

V pátek čeká od 17.30 hodin jeho podřízené duel na ledě nepříjemného Zlína. Pro některé aktéry s déčkem na dresu a nebo klubové bundě možná klíčový. I když.

„Nejsem spokojený s výsledky a hlavně s přístupem k zápasům. Jsou prohry a prohry. Jedině pokud se bude bojovat, přijdou úspěchy. Tým si je vědom, že musí mnohem víc pracovat. Trenéři mají mou důvěru,“ slibuje Petr Dědek.

„Od Zlína nemůžeme čekat zřejmě nic nového. Je to velmi organizovaný tým, nepříjemný pro každého soupeře. Tento svůj hokej už hraje několik let a je s ním úspěšný. Setkali jsme se už na přípravném turnaji. U nich jsme prohráli 2:4 a doma vyhráli 5:2. Je to otevřené utkání. Vylosování nám rozhodně nepřeje, je to již třetí utkání na hřišti soupeře. Po propadáku na Spartě jsme se v Plzni herně zvedli i když to výsledkově nedopadlo. Tak věřím, že ve Zlíně to dopadne i výsledkem," přeje si před pátečním duelem pardubický kouč Milan Razým.

Extraliga hokeje



17. kolo - pátek, 16.30: Vítkovice – Sparta, 17.00: Třinec – Olomouc, 17.30: Zlín – Pardubice, Plzeň – Litvínov, 18.00: Liberec – Hradec Králové (O2 TV sport), Brno – Mladá Boleslav.



18. kolo - neděle, 13.15: Litvínov – Karlovy Vary (ČT sport), 15.00: Třinec – Zlín, 16.00: Hradec Králové – Olomouc, Vítkovice – Brno, Ml. Boleslav – Liberec (O2 TV sport), 17.00: Sparta – Pardubice, Č. Budějovice – Plzeň.

V klubu avizovali změny a dvě z nich jsou realitou. První posilou se stal útočník Anthony Camara. Sedmadvacetiletý rodák z Toronta hrál naposledy ve švédské lize za HV 71. Druhou pak navrátilec do kádru, slovenský reprezentant Marek Ďaloga. K týmu by se měli připojit v příštích dnech.

„V posledním utkání jsme Zlín přehrávali, přestříleli. Bohužel v bráně stál výborný Kašík. Nepřekonali jsem ho. Pak jsme dostali takové dva pracovní góly. První po nahození puku od modré čáry a tečování mezi kruhy a druhý z dorážky. Předvedli to znovu v Olomouci, když Köhler dal gól z dorážky na brankovišti. Na to si musíme dát pozor, protože jsou před bránou velmi důrazní. Mají velmi dobře střílející obránce. Mám za to, že v loňské sezoně dali jejich obránci nejvíc gólů v celé lize. Víme o tom a připravujeme se na to. Připravujeme se ale na každý zápas, na každého soupeře. Bude to jen o nás. O našem výkonu, jak se dokážeme zvednout," líčil dál trenér.

Pardubičtí by už rádi šli konečně do vedení jako první. Kromě Plzně totiž pětkrát ze šesti utkání prohrávali. Zaměřují se na oslabení, ale stále pokračuje hledání vhodných typů hráčů. „Jsou to spojené nádoby. Nedaří se ani gólmanům. Tým ale pracuje dobře. Na trénincích kluci makají, kdo to nevidí, tak tomu neuvěří. Věřím, že to své úsilí konečně přenesou do zápasu a že se to promítne i do naší hry. Nemůžeme čekat, že to hned otočíme a budeme vyhrávat každý zápas. Opakuji, musíme se soustředit pouze na svůj výkon, ať je Zlín, jaký je. Ať proti nám stojí kdokoli, my už chceme tu černou sérii zlomit,“ dodal Razým.