Podle Ujčíka analýza kontrolního vzorku B potvrdila pozitivní dopingový nález, proto jeho komise vynesla trest. „Udělili jsme trest, který může být ještě snížen na základě hráčovy obhajoby, ale je zřejmé, že pod dva roky už se dostat nemůže,“ uvedl Ujčík pro ČTK. Bez podrobností o provinění.

„Celá věc musí být vypracována písemně, tím je to vázané, aby hráč obdržel naše rozhodnutí, mohl si vše pročíst a připravit si obhajobu. Dokud nebude rozhodnutí oficiálně sepsané, do té doby nemůžeme prozradit žádné podrobnosti. Máme na to deset dnů,“ doplnil šéf disciplinárky, podle něhož hráči hrozí až čtyři roky bez hokeje.

Samotný hráč ani pardubický klub tak logicky stále nemají co komentovat. Oficiální verdikt není k dispozici.

„V tuto chvíli jsme na tom stejně jako sám hráč, čekáme na oficiální dokumentaci a vyrozumění,“ řekl Lukáš Zitka, tiskový mluvčí Dynama.

Pokud se Ujčíkova slova potvrdí, má ještě hokejista šanci se odvolat a dokázat, že porušení antidopingových pravidel nebylo úmyslné. Od letošního roku funguje Arbitrážní komise Národní sportovní agentury, která se nyní i podobnými případy má zabývat.

KOMENTÁŘ: Zbytečný prostor spekulacím



Je zřejmé, že definitivní verdikt může mít na Mandátovu sportovní kariéru katastrofální dopady. Tresty v uvažovaných mantinelech, tedy v řádů několika let, jsou pro sportovce likvidační. Jak to bude přímo u Jana Mandáta, není stále jasno. Proto se nelze nepozastavit nad postupem Viktora Ujčíka, šéfa disciplinárky. Ten nejprve potvrdí, že komise uložila trest, ale taky dodá, že vlastně rozhodnutí není sepsané a nemůže o ničem mluvit. Naznačí A, jenže už nechce dodat B. Proč tak postupuje? Jenom tak dává prostor zbytečným spekulacím. Výstupem má být přece jasné sdělení, proč a jak komise trestá. Jako má hráč právo na kontrolní vzorek, tak má stále možnosti pro svou obhajobu. Rozhodnutí ovšem stále nemá.