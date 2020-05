V NHL, nejlepší (o parník) hokejové soutěži světa, je takzvaná Super six, skupina šesti klubů, které soutěž založily.

Jeden z nich, tým s ikonickým indiánem na hrudi, si nyní vyhlédl posilu v Hradci Králové. Je to rána, překvapení, pocta.

Matěj Chalupa, v poslední sezoně člen elitního útoku a kluk se skvělým bruslením, podepsal na dva roky smlouvu s Chicagem Black Hawks. Vydělat by si měl (pokud se prosadí do prvního týmu) 925 tisíc dolarů ročně. Hrubého, samozřejmě.

„Loňskou sezonu jsem začínal v Kadani, takže jsem vůbec nečekal, že by něco takového mohlo přijít. Nemohl jsem tomu uvěřit, trochu jsem se z toho vzpamatovával. Postupně mi to začalo docházet a byl jsem hrozně šťastný,“ řekl klubovému webu útočník

„Je to skvělá zpráva, že se nám povedlo pomoci dalšímu hráči do nejlepší hokejové soutěže na světě. Musím přiznat, že tento podpis je pro mě příjemné překvapení a zároveň menší starost, jelikož budeme muset Matěje nahradit,“ reagoval generální manažer Aleš Kmoníček.

Chalupa se v poslední sezoně zaskvěl především v Lize mistrů. V kontinentální soutěži, v níž se Hradec prodral až do finále, nasázel pět branek. Zámořští skauti zpozorněli, protože mezinárodní konfrontace - a úspěch v ní - je pro ně zásadní.

„Chajda odvedl v našem klubu velmi dobrou práci, jeho výkonnost šla velmi rychle nahoru a zejména v zápasech CHL byl hodně vidět,“ přikývl Kmoníček.

Přes nový kontrakt je nyní hokejistova situace nejistá, samozřejmě kvůli koronaviru. NHL stojí, čeká se, co bude dál. Další sezona je v nedohlednu. „Je pravda, že vůbec netuším, jak to bude. Teď by se měla dohrávat loňská sezona a nová se rozjet v prosinci nebo lednu. Mezitím se budu připravovat na novou výzvu,“ plánoval Chalupa. „Je přede mnou ještě kus cesty. Musím furt makat a neusnout na vavřínech.“