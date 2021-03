Mladá Boleslav tak ovládla první zápas série (2:0). „Utkání bylo vyrovnané. Chtěli jsme navázat na výkony z předkola, ale to se nám v prvních dvou třetinách nepovedlo. Nesráželi jsme se, moc jsme nestříleli. Ve třetí třetině jsme měli ke konci tlak, ale už asi bylo pozdě,“ řekl po utkání gólman Milan Klouček.

Hned v úvodní třetině mířilo na jeho branku 18 střel, celkem si během utkání připsal 43 zásahů. „Věděl jsem, že Boleslav bude hodně střílet. Viděli jsme to i v přípravě na videu, hned první střela přišla přes obránce, celkově těch střel bylo hodně,“ uvedl Klouček.

Po utkání zmínil i jeden z faktorů, které hrály v neprospěch Dynama. „Dělali jsme zbytečně moc vyloučení. To je pak znát, bere to hodně síly, navíc v play off, kdy jdou zápasy rychle po sobě,“ dodal. Právě v početní výhodě domácí vstřelili vítězný gól.

Hned v pátek je na programu druhý zápas čtvrtfinálové série. „Myslím, že s nimi můžeme hrát. V pátek je nový den, hodíme to za hlavu a půjdeme do toho lépe,“ prohlásil Klouček.