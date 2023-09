ROZHOVOR/Spojení snů. Zlatý trenér a klub, který má jen ty nejvyšší ambice. Pardubice povede v příštích pěti sezonách Václav Varaďa. Vždy chce být nejlepší a touto ctižádostí by rád nakazil i své hráče. Možná už se tak stalo, což dokumentuje přípravné období s vítěznými zápasy v Lize mistrů. Jako zkušený hokejový bard ale tuší, že dalších třináct vlčáků nenechá Dynamo jen tak volně běhat. V případě tohoto sportu, jen tak jezdit po ledové ploše. Extraligová mise v Pardubicích mu začíná za několik hodin.

Václav Varaďa vidí v týmu sílu a hlad po úspěchu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga – 1. kolo:

HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov

Pátek 18:00, enteria arena

Jste veleúspěšný trenér se třemi mistrovskými tituly, který si ale chtěl dát od hokeje pauzu. Jistě jste si mohl vybírat mezi vícero nabídkami. Proč jste se vrátil a zvolil si právě Dynamo?

Cítil jsem, že pro návrat nastala správná situace. Oslovila mě nabídka z Dynama a spolupráce s Petrem Dědkem. A také historie pardubického hokeje, která je fantastická. Pro mě v ten daný čas všechno zapadlo tak, jak mělo. Takže jsem vycítil, že je čas se vrátit. Je pravda, že nabídek jsem měl několik. Z evropských klubů i extraligy. Rozhodl jsem se pro Pardubice, protože jsem je vnímal jako nejlepší volbu.

V loňské sezoně jste sledoval českou extraligu pouze ze závětří. Odpočinul jste si po psychické stránce, protože jak říkáte: Trenéřina, je větší dřina?

Ano, tak, abych mohl nabrat nové síly. Jsem zvyklý pracovat tvrdě a věděl jsem, že si před další štací musím trochu odpočinout. Na jednu stranu bylo skvělé mít na chvíli odstup od aktivního hokeje. Tuto hru však miluji, tak jsem ho sledoval pasivně. Teď už se hrozně těším na start extraligy. Pardubice jsou hokejové město. Věřím, že naše spojení bude fungovat.

Tým je zralý na úspěch

Když už tak už… Podepsal jste dlouhodobý kontrakt. Smlouva na pět let s trenérem se neuzavírá každý den. Co vás nejvíce oslovilo?

Bylo toho více. Osoba pana Dědka i fungování celé organizace. Dále výstavba nové haly. Možnost poskládat si tým tak, aby byl úspěšný. Vize do budoucna. To je něco, co potřebuji ke své trenérské práci. Jsem rád, že jsme s majitelem našli společnou řeč a já tady mohu být.

Pardubický tým se téměř neproměnil. Odešli pouze gólman Frodl a útočník Matýs. Měl jste už před nástupem ulehčenou roli?

Tým zůstal pospolu, což je velice důležité. V loňské sezoně vyhrál základní část. V podstatě válcoval zbytek extraligy. Vyjma samotného konce základní části. Věřím, že s tímto týmem, když se udělají korektury a zapracuje se na detailech, tak se dokážou velké věci. Pro to jsem tady. Vnímám, že je od sebe očekávají i samotní kluci. Vnímám, že tým je zralý na úspěch. K tomu je pochopitelně zapotřebí, aby se sešla spousta věcí. Patří k nim pokora i respekt vůči soupeřům, kteří jsou kvalitní. A budou kvalitní. Určitě se neporazí sami.

Tím, že má hodně hráčů dlouholeté smlouvy, jste do kádru nějak výrazně zasahovat nemohl, viďte?

Víte, já jsem ani nechtěl. Měl jsem v plánu, že všichni kluci od nás dostanou nějakou šanci. Do té doby jsem je viděl jen z tribuny a nebo je znal jako své soupeře. Loňská sezona se někomu individuálně až tak nepovedla, jiný ji měl zase dobrou. Chtěl jsem je vidět v letní přípravě, kdy polykali tréninkové dávky i v zápasech. Bylo pro mě důležité tým co nejrychleji poznat, abych s ním mohl následně pracovat.

Dostal jste k dispozici našlapané mužstvo. Musíte pracovat s hráči tak, aby někdo neměl pocit, že je méně důležitý?

To je kouzlo trenérské práce. Beru to jako ohromnou výzvu. V mých očích má každý hráč v týmu svou roli, kterou já od něj očekávám. Budu chtít, aby se každý jedinec neustále zlepšoval a rozvíjel v tom, v čem je dobrý. Někteří kluci to celkem logicky odnesou menším prostorem na ledě. Zase budou mít svoji důležitost ve speciálních týmech. Ti druzí dostanou větší prostor a bude jen na nich, jestli tým potáhnou. Je suprové mít čtyři zdravé útoky, na které se můžete spolehnout. Každá lajna může dát gól a na druhou stranu každá umí i bránit. Zkrátka udělat ve správný čas to, co je prospěšné pro dosažení výhry.

Pardubice se mohou pochlubit nadprůměrnými hokejisty, nicméně už jsou vesměs starší. V dalších letech bude nutná obměna. Vychováte si hráče z béčka, nebo se budete ohlížet jinde?

Kvůli této vizi jsem tady. Líbí se mi budovat něco, co je na dlouhodobější bázi. Potřebuji B tým pořádně poznat, abych si dokázal vytvořit jakousi kostru. Ano, náš tým je zkušený. Vnímám áčko jako tým se spoustou ostřílených borců. Hokejových bardů, kteří jsou zralí k úspěchu. Co bude v následujících letech, je otázka také toho, kdo bude na trhu volný. Kdo se nám v organizaci vyklube. Koho jsme schopni posunout do extraligy tak, aby nepaběrkoval, ale aby týmu pomohl. Na tohle bude potřeba nějaký čas. Uvidíme, jak se budou vyvíjet zranění. Mohou nás potkat také výkyvy formy u některých hráčů. Když budeme potřebovat posílit na nějakém postu, tak se může poohlídnout i jinde. Samozřejmě s vědomím za jakých podmínek do toho jít, či nejít. A naopak jestli někoho pustit, nebo nepustit. S výhledem toho, že mu končí smlouva. Hokejový tým je živý organismus, který se vyvíjí. Ten náš má v tuhle chvíli v sobě vášeň a chtíč být nejlepší.

Soupeři nám to neudělají lehké

Rukavici svým extraligovým soupeřům hodilo Dynamo ještě před sezonou. V Lize mistrů je nejlépe postaveným tuzemským klubem a patří k nejúspěšnějším v celé soutěži. Jak jste spokojen s přípravným obdobím?

S přípravným obdobím můžeme být spokojeni. Odehráli jsme výborný turnaj v Itálii a těžké zápasy s evropskými soupeři, kteří hrají ve svých soutěžích nadstandard. Každý má svůj styl, soutěž v jeho zemi má své specifikum. Nejsou to utkání s domluvenými soupeři, kteří vás čekají v extralize. Jsou to přeci jenom zápasy, kdy i v nich jde o hodně. Na ty domácí zápasy přišlo spoustu fanoušků, což nás také hnalo k těm výkonům, které jsme chtěli předvádět. A hlavně jsme chtěli vidět vícero hráčů v akci. K tomu nám Liga mistrů posloužila. Věřím, že nás posílila směrem k extralize. Je skvělé, že jsme odehráli tak těžké špíly před jejím začátkem. Nicméně kvůli zraněním, která nás postihla, jsme hráli v trochu obměněné sestavě.

Dostál jste svému slibu a v Lize mistrů dal příležitost mladým hráčům. Ukázalo vám to něco pro extraligu?

Určitě bych jim dal ještě větší prostor. Chtěl bych je vidět v dalších těžkých utkáních. Jedná se o fantastické zápasy, kdy můžete vidět kluky proti top týmům, které přijedou i v plné sestavě. Na jednu stranu nám tuto možnost přihrála zranění. Jsem ale za kluky rád, že se v extralize i Chance lize mohou cítit pevnější. I proto, že mají naši důvěru a my s nimi budeme neustále pracovat. Pro jejich sebevědomí je důležité, že si mohou říct: Ty jo, já tu Ligu mistrů můžu klidně hrát. Ale jen, když udělám, co po mně trenéři vyžadují. Mladé kluky posouvá dál i to, že musí být lepší než někteří hráči, kteří mají v A týmu své místo. Je to pro ně vzpruha do další práce. Mohou trávit čas s profíky, které tady máme a kteří hokeji dávají opravdu maximum. Přál bych si, abychom měli co nejvíce takových hráčů, které bychom mohli v případě potřeby využívat v áčku.

Zaujali vás konkrétní hráči?

Spíše jsem hrál na spojení hráčů, která byla v loňské sezoně. Snažili jsme se vytvořit dvojice v útocích, které by fungovaly. K tomu doplnit hráče, o kterých jsme na daná místa uvažovali. V těch místech se nám někteří ukázali lépe s jinými než doposud. Někteří se dál cítili silní ve svých místech. Bylo pro nás určitě dobré, že jsme vyzkoušeli různé kombinace. Kdykoliv může někdo vypadnout ze sestavy kvůli zranění. My za něj pak můžeme dosadit hráče, o kterém jsme přesvědčeni, že tu roli splní. Jednotlivé útoky i obrany si tak nějak sedly. Vnímám to tak, že jsme připraveni na extraligu. Mrzí nás zranění Martina Kauta, který ještě potřebuje nějaký čas na doléčení. Pozitivní je, že už může být na ledě. Jeho návrat se blíží.

Jaké jsou ambice vašeho týmu?

Chtěli bychom hrát na špici extraligy. Všichni hráči pro to udělají maximum. Náš trenérský štáb taktéž. Soupeři ale budou silní. Extraliga je posílena o spoustu hráčů, kteří se vrátili z evropských angažmá. Jsou tady Češi, kteří hráli NHL. Hned na úvod nás čeká Litvínov, který také posílil. Každý bude nabušený a na startu bude mít plno sil. Vnímám to tak, že každý chce vyhrát titul. Zcela jistě to nebudeme mít jednoduché s žádným protivníkem. Uvidíme, co přinese play off, kde rozhodují detaily. Tam už musí být výkony na hraně sebeobětování. Věřím tomu, že uděláme všechno pro to, abychom se dostali nejdál, jak je jen možné. A s posledním dnem extraligy naše snažení úspěšně ukončíme…

Pardubice ukázaly svoji sílu už v minulé sezoně. Dá se čekat, že se na váš tým bude chtít každý vytáhnout?

Určitě nám to soupeři neudělají lehké. Očekávám vyrovnaná utkání. Na dané týmy budeme muset zvolit taktiku tak, abychom zápas zvládli. I když máte kvalitu a hrajete třeba u týmu ze spodku tabulky, tak vás donutí hrát soupeř nadoraz. Pak musíte být rád i za těsné vítězství. Na druhou stranu také my to vždycky uděláme soupeři složité. Bude si muset zasloužit dát nám gól. Byl bych velice nerad, kdybychom někomu branky darovali. Abychom inkasovali laciné góly a naopak se na ty naše nadřeli.

Extraliga by měla být ještě kvalitnější než vloni, kdy se o ní hovořilo jako o nejkvalitnější za poslední roky. Jak to vidíte vy?

Začátek bude hodně vyrovnaný a nervózní. Týmy určitě budou chtít mít dobrý start do sezony. Uhrát body, které jsou k dispozici. Každý bude plný sil v těch prvních zápasech, kdy to bude vypjaté. Rozdílná kvalita se ukáže někde na konci první čtvrtiny. Tam se týmy od sebe oddělí. Uděláme maximum, abychom se pohybovali ve špičce tabulky. Aby hráči chtěli každé utkání vyhrát.