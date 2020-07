K týmu už se připojili i zahraniční hráči Rhett Holland a Valentin Claireaux. „Je vidět, že kluci mají chuť, Rhetta známe. U Valentina se zdá, že má výborné ruce. Má předpoklady, aby se tady prosadil,“ řekl Milan Razým, hlavní trenér Dynama.

Z Ruska naopak stále nedorazil obránce Stěpan Zacharčuk. „Nevíme, jak se situace vyvine, ale vedení dělá vše pro to, aby se sem mohl dostat,“ dodal kouč.

Dopoledne se tým na ledě představil ve dvou skupinách. V té první nescházely hlavní opory z předchozí sezony, ke kterým se připojil i obránce Jakub Nakládal.

„Tento týden máme jednofázové tréninky. Kombinuje se samozřejmě led se suchou přípravou, věnujeme se individuálním věcem. Od příštího týdne budeme mít dvoufázové tréninky a od srpna začíná třítýdenní cyklus, kdy se hrají pohárové zápasy,“ naznačil Razým, který se ještě vrátil k předchozím týdnům.

Společná příprava začínala na konci dubna, celý cyklus trval deset týdnů. „Po rozpačitém začátku, kdy kluci nepřišli připravení, jak jsme si představovali, tak poslední čtyři týdny už byly dobré. Mělo to svoji kvalitu. Na konci jsme i s výsledky testů byli spokojeni,“ doplnil kouč.

V červenci měli hráči dva týdny volno. K nim ovšem dostali i individuální plány. „Aby neztratili to, co tvrdě natrénovali,“ poznamenal pardubický trenér.

Na ledě teď bude pokračovat příprava na nadcházející extraligový ročník. „Jsme rádi, že už můžeme hrát hokej. Těším se moc, až to zase vypukne. Příprava byla kvalitní, tak doufám, že to potom potvrdíme na ledě,“ uvedl Lukáš Anděl, nový útočník Dynama, který přišel do Pardubic z Jihlavy.

O místa v sestavě

V hráčském kádru se ještě může očekávat doplnění právě v útočných řadách. „Uvítali bychom jednoho centra nebo střelce. Měli jsem jednoho vytipovaného, ale v dnešní době je složité někoho přivést ze zahraničí,“ řekl trenér Razým.

Prostor v přípravě dostávají i mladí pardubičtí hráči. Jedním z nich je devatenáctiletý útočník Tomáš Zeman, jenž poslední dvě sezony strávil ve Finsku.

„Je na něm vidět, že byl někde v zahraničí, udělal pokrok. Dáme mu prostor, aby se mezi mladými popral o místo v sestavě,“ dodal kouč.

A co zkušený útočník Tomáš Rolinek? S týmem v tuto chvíli není, bude záležet na zdravotním stavu. „Tomáš je údajně po operaci. Jsme domluveni, že nám dá vědět, jak se to bude vyvíjet. Pokud mu to zdraví dovolí, tak mu vyjdeme vstříc,“ řekl Razým o možném návratu Rolinka na led.

Prvním zápasem, ve kterém se Dynamo představí, bude zápas Generali Česká Cupu. V něm Pardubičtí 4. srpna nastoupí v Brně.

Martin Kaut: Doufám, že začnu hrát tady

I když se v NHL stále mluví o restartu, pro dvacetiletého útočníka Martina Kauta sezona v zámoří dle pokynů jeho Colorada již skončila. Připravuje se delší dobu v Česku, nyní začal na ledě trénovat s Pardubicemi. „Domluvil jsem se s Petrem Čáslavou, že bych tady trénoval. A tak nějak tajně doufám, že mi Colorado dovolí, abych tady mohl i hrát. Joe Sakic sice nejprve řekl ne, ale myslím, že až začne play off v Americe, tak by se to třeba mohlo i změnit. Potřeboval bych hrát, protože sedm měsíců bez hokeje pro mě bude strašně těžkých. Doufám, že se to změní a začnu v Pardubicích,“ prohlásil po tréninku s Dynamem Martin Kaut. Začátek nové sezony v zámořských soutěžích je stále v nedohlednu.

Nejprve tedy česká extraliga? Vše záleží na dalším vývoji situace, v Dynamu by každopádně svého bývalého hráče rádi přivítali. „Martin s námi trénuje, tak uvidíme, jestli mu povolí Colorado tady hrát. Samozřejmě bychom o něj zájem měli. Myslím, že by se s ním vedení domluvilo. Ale je to zatím předčasné, v této době je složité něco plánovat dopředu,“ uvedl pardubický trenér Milan Razým.