„Vedení Asociace profesionálních klubů na základě informací z jednání s předchozím ministrem sestavilo nový kalendář zápasů, který by začínal 1. listopadu. Po událostech na ministerstvu jsme se vrátili k předchozímu harmonogramu, tedy od 11. listopadu,“ řekl na klubovém webu Dušan Salfický, sportovní ředitel Pardubic.

Další kroky teď závisí na jednání zástupců Národní sportovní agentury a Českého hokeje se zástupci vlády. V tomto týdnu pak otevřeným dopisem oslovili premiéra i kapitáni všech extraligových klubů.

„Jako fotbal vyzval premiéra, aby umožnil obnovit soutěž, musí tlačit také hokej. Nelze čekat. Kluby stejně trénují na stadionech v zahraničí nebo na venkovních kluzištích. Jsou to zbytečné výdaje navíc. Extraliga může pokračovat za pár dní,“ poznamenal na twitteru Petr Dědek, většinový akcionář pardubického Dynama.

I Východočeši se museli za tréninkem na ledě přesunout na sousední země. Již podruhé se hokejisté Dynama vydali do polské Svídnice.

„Sice jsme zvažovali i místa v Česku, jenže takové varianty, které by splňovaly vládní nařízení a byly by v dostupném okolí, nejsou. Při zvážení všech aspektů jako využívání vnitřních prostor (zázemí, kabiny, sprchy) jsme se rozhodli radši vycestovat do zahraničí, kde to místní vládní nařízení umožňují,“ uvedl Salfický.

V první fázi Pardubičtí strávili v Polsku čtyři dny. Vrátili se potom zpět do Česka, ale po dvou dnech vyrazili na druhou část soustředění. V Polsku by měli trénovat až do pondělí.

„Je to komplikovanější, musí se převézt spousta materiálu potřebného k tréninkům, ale pořád je to lepší než běhat po kopcích. Chtěli jsme, aby hráči co nejrychleji začali bruslit, protože věříme, že restart extraligy přijde rychle,“ dodal sportovní ředitel Dynama.