Ptát se v Pardubicích, kdo letos vyhraje hokejový titul je obzvláště letos celkem zbytečná otázka. Ať se bavíte v hospodě, na zastávce autobusu, nebo se zeptáte bývalých hráčů, legend Dynama. Odpověď je v 99 procentech případů velmi předvídatelná. Asi si to myslíte i vy. „Jasně že Pardubice!“ řekli jste si právě v duchu.

Myslí si to i Petr Čáslava, bývalý dirigent pardubické obrany a veliká persona Dynama.

„Titul vyhrají Pardubice! Mají nejsilnější manšaft a jsou největší favorit na titul.“ říká rezolutně bývalý nesmlouvavý obránce a mistr světa z Kolína nad Rýnem.

Klasik by řekl, že hokej je hra, kterou hraje 20 mužů na každé straně a vždy vyhraje Třinec. Je to samozřejmě parafráze na slavný fotbalový výrok Gayryho Linekera, ale i sám Čáslava připomíná, že ač jsou Pardubice jednoznačně největším favoritem, nehrají extraligu bez dalších silných týmů, které se rozhodně snu o výhře Masarykova poháru vzdávat nechtějí. „Pak tam je ještě Sparta, Třinec, tato mužstva by se měli poprat o finále,“ nezapomíná Čáslava na největší konkurenty a stará známá jména, na která není radno zapomínat. Hokejovému fanouškovi určitě není třeba připomínám třinecké zmrtvýchvstání v loňské sérii se Spartou.

Dynamo letos nijak zásadně neoslabilo. Z hráčů odešli jen Hyka, Říčka a Musil, ale za všechny přišla více než adekvátní náhrada. Smejkal, Šustr a… Roman Červenka. Klíčový a rozdílový hráč. Lídr kabiny a mužstva přijal roli hráče, který je tím posledním dílkem do mistrovského díla.

„Otázkou je, jestli mají vůbec Pardubice nějakou slabinu,“ klade si řečnickou otázku Čáslava. „Musí udržet výkonnost, mohlo by je přibrzdit nějaké zranění, ale viděl jsem dva zápasy v přípravě a ten tým je obrovsky silný, obzvláště teď, když mají Romana Červenku. Když nebudou mít zranění, tak do finále by se měli dostat určitě,“ je si svým tipem minoritní vlastník Dynama téměř jistý.

„Největší sílu vidím určitě v útoku, ale i obrana je silná. Mají to poskládané výborně, je to opravdu takový téměř nároďák,“ přirovnává Čáslava současnou sílu Pardubic k týmu mistrů světa z Prahy.

„Myslím si, že se nedá říct, jestli je lepší útok, obrana, nebo gólman. Mají opravdu top top hráče, a proto by měli být podle mě ve finále,“ uzavírá Petr Čáslava, bývalý nesmlouvavý obránce a světový šampion, který v současné době pracuje u chrudimského hokeje a vychovává nové hvězdy pro pardubický klenot, hokejové Dynamo.