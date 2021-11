Zaprvé je tu klasická rivalita, zadruhé fakt, že oba kluby v této sezoně válí. Drží se mezi naprostou elitou extraligy. Zatřetí se v obou týmech prolínají muži, kteří mají za sebou (menší či větší) minulost v barvách rivala.

Kteří to jsou?

HRADEC KRÁLOVÉ

Tady je pardubická stopa výraznější, než je tomu obráceně. A to viditelně.

Zásadní postavou tématu je rozhodně matador Petr Koukal. Devětatřicetiletý útočník slavil s Dynamem třikrát titul, dvakrát zvedl pohár jako první, byl kapitánem týmu. Po návratu z KHL však zvolil místo Pardubic Hradec.

Hradecký útočník Petr KoukalZdroj: Michal Fanta

V létě roku 2017 – a ještě dlouho potom – z toho bylo dost zlé krve. „Nabídka z Pardubic byla virtuální,“ pronesl mistr světa z roku 2010. V Mountfieldu kroutí pátou sezonu.

Mezi hráči najdeme ještě jednoho přeběhlíka. Jordann Perret v Dynamu dva roky ukazoval, že se může počítat mezi NEJ sprintery extraligy, a v roce 2019 ho zlákal tehdy mnohem ambicióznější východočeský rival. Dnes je z Francouze klíčový hráč. „Myslím, že patří mezi pět nejrychlejších hráčů soutěže,“ oceňuje kouč Tomáš Martinec.

Tím jsme se dostali k vládci hradecké lavičky. Také on má v životopise zapsány jako působiště Pardubice. Ač je rodilý Hradečák, patriot, v červenobílých barvách odehrál na konci minulého století necelé čtyři sezony. „Strávil jsem tam pěkné roky, vzpomínám v dobrém,“ zopakoval Martinec několikrát. Ano, on opravdu nebude tím, kdo by aktivoval rozbušky před derby.

Čtvrtým mužem do party je další člen trenérského štábu, kondiční specialista Michal Tvrdík. Jeho pardubická stopa je tuze hluboká. V Hradci sice kariéru uzavřel, ale za Dynamo (tehdy s několika jinými jmény) válčil celých deset sezon a získal s ním mistrovský titul.

PARDUBICE

A pardubický pohled? Přesun z jedné strany na druhou má za sebou slovenský útočník Matej Paulovič. Stalo se v lednu 2020, kdy byl po roce a půl do Pardubic vyměněn za švédského obránce Oscara Eklunda, jenž se stal hráčem Mountfieldu.

Z pohledu Pardubic to nebyla trefa vedle. I s Paulovičem, jenž stihl v ročníku 2019/2020 šestnáct zápasů, se Dynamo zachránilo v nejvyšší soutěži.

Pardubický útočník Matej PaulovičZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

V další sezoně už Paulovič ve 48 zápasech vstřelil 10 gólů a zapsal 22 přihrávek. „Sice jsem si začátkem ročníku zlomil ruku, během té doby jsem ale mohl pracovat na různých věcech s kondičním trenérem, které mi pomohly. Až na začátek se sezona odvíjí dobře,“ pochvaloval si Paulovič začátkem tohoto roku.

V té době právě s Pardubicemi podepsal novou dvouletou smlouvu. Účastník olympijských her v roce 2018 je součástí pardubické sestavě i v této sezoně, kdy Dynamo vyhlásilo útok na přední pozice.

Hokejová extraliga – 23. kolo: Pardubice – Hradec Králové (neděle 7. listopadu, 17 hodin, enteria arena)

Další hráči, kteří mají ve svém hokejovém životopisu hradeckou stopu, v sousedním klubu působili jen krátce. Dříve do tehdy prvoligového Hradce jezdili za větším herním vytížením hráči Pardubic.

A tak třeba současný manažer pardubického týmu Tomáš Rolinek má čtyři starty ze sezony 2004/2005. Další pozdější reprezentant Jan Kolář, současný bek Dynama, zase za Hradec nastupoval ještě v ročníku 2007/2008.

Kuriózní je hradecký zápis u brankáře Dominika Frodla. Ten byl na východě Čech formou střídavých startů, ale ani jeden soutěžní zápas neodchytal. „Když jsem byl ještě na Slavii, tak jsem měl vyřízené střídavé starty do Hradce, ale nakonec jsem za ně nenastoupil,“ vzpomínal Frodl v jednom rozhovoru.

Minulost v neděli půjde stranou, je tu druhá východočeská bitva této hokejové sezony. Začíná v 17 hodin.