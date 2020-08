Bez souboje dvou východočeských klubů se neobejde ani toto léto. Pardubice se s Hradcem Králové tentokrát potkávají ve skupině pohárové soutěže Česká Generali Cup. Tento týden se odehrají dva vzájemné zápasy, nejprve dnes od 17 hodin v pardubické enteria areně.

Dvě výhry, šest bodů, skóre 7:2. Zcela totožná bilance svítí u obou hokejových konkurentů po odehrání dvou kol. „Je to příprava, nepřeceňujeme to. Budeme spokojení, až budeme sbírat body v extralize. Je to povzbuzení do tréninku a dalších zápasů, vždy je lepší vyhrát,“ poznamenal pardubický trenér Milan Razým.

Předchozí utkání s Olomoucí nabídlo zajímavý duel. I východočeské derby v srpnu by mělo mít patřičné tempo. „Hradec hraje velmi dobře, má dobrý pohyb. Myslím, že to bude ještě o level výše. Nás zajímá hlavně předvedený výkon, v určitých fázích jsme spokojeni, ale určitě tam je i spousta nedostatků,“ dodal Razým.

Podobná očekávání má i útočník Patrik Poulíček, jehož formace s Janem Mandátem a Vladimírem Svačinou se prosadila i v duelu s Olomoucí. „Myslím, že to bude mít ještě větší náboj než dosavadní zápasy. Bude to kvalitnější utkání, mohou tam vzplát i emoce,“ uvedl Poulíček.

I Hradec bude chtít navázat v derby na dvě výhry. „Na každé derby se těšíme. Teď to nebude jiné. Půjde o náš třetí zápas, takže už by to mělo mít nějaké parametry,“ věří útočník Hradce Radovan Pavlík.