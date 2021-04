O marketingová práva na extraligu se prostřednictvím společnosti Relmost ucházel i většinový majitel pardubického Dynama Petr Dědek. „Osm ze čtrnácti klubů se rozhodlo zůstat ve starém režimu a za méně peněz. Navíc extralize hrozí, že zmizí z veřejnoprávní televize. To je výsledek hlasování o extralize od roku 2023,“ okomentoval rozhodnutí Petr Dědek na twitteru.

Relmost totiž klubům nabízel ekonomicky zajímavější nabídku. V hlasování ovšem 8 klubů zvolilo variantu BPA, pět hlasů dostal Relmost, jeden klub se zdržel. Představenstvo APK LH tak začne jednat s BPA o podmínkách nové smlouvy, která by platila od sezony 2023/2024. Současný kontrakt platí ještě pro příští dvě sezony.

"Výsledkem těchto jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základě by APK LH dočasně postoupila na uvedenou obchodní společnost vybraná marketingová práva. Kluby oceňují, že na základě nabídek obou zájemců dojde k navýšení prostředků do českého hokeje a děkují oběma společnostem za podání atraktivních nabídek,“ uvedla asociace v tiskové zprávě.