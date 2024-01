Slavnostní večer. Pardubice se před zápasem s Kladnem daly do gala, když slavily "narozeniny" svého Dynama. Nejprve byli oceněni Robert Kousal s Lukášem Radilem za svá jubilea a následně si přebraly ocenění i čtyři legendy klubu, které byly zařazeny do Dynastie Dynamo. Vše zakončili povedeným výkonem pardubičtí hokejisté, kteří si poradili s Rytíři, když vyhráli 3:1.

Pardubický útočník Matej Paulovič potvrdil ve třetí třetině vítězství svého klubu vstřelenou brankou. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Den D. Výjimečný den, který v Pardubicích značí jediné, a to oslavu narozenin klubu. Klub k této příležitosti uvedl další nové čtyři členy do Dynastie Dynamo, což je elitní klub legend tohoto východočeského klubu. Jako první fanoušky oslavován Josef Kratochvíl. Jako druhý přišel na řadu Milan Černický. Toho následoval Tomáš Blažek, který v Hockeytownu odehrál více než 750 zápasů. Poslední ze čtveřice legend, který si měl přebrat ocenění a být uveden do Dynastie Dynamo, byl Jan Iserle. Ten však ze zdravotních důvodů se omluvil a slavnostního ceremoniálu se tak nemohl zúčastnit.

Do síně slávy Dynama byly uvedeny čtyři další legendy.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Po slavnostní chvilce však už přišel na řadu samotný hokej. Střetnutí Pardubic a Kladna nabídlo v prvním dějství hned tři přesilové hry. Tuhle výhodu ale žádný z týmů nevyužil a skóre se přepisovalo až v závěru úvodního dějství. Třetí branku za Dynamo si připsal Libor Hájek, který vyplaval na pravé straně kluziště a nikým nehlídaný propálil Bowa - 1:0.

Druhá třetina ukázala ještě větší atraktivní podívanou než ta první. Hned po třech a půl minutách totiž Kladenští využili přesilovou hru a Ticháček propálil od modré Kloučka. Pardubice ale na nic nečekaly a za necelou minutu srovnaly. Záváhání v obraně dokonale využil Lukáš Radil - 2:1. Právě tento pardubický útočník mohl navýšit vedení ještě po dvou povedených akcích, ale Bow stále držel naděje svých spolurhráčů i do třetí třetiny.

Již zmiňované naděje ale brzy byly rozmeteny. Rytíři udělali další obrovskou chybu v rozehrávce a tentokrát trestal Matej Paulovič, který využil přihrávky Roberta Kousala a procedil Bowa. Kladno ještě v závěru zkusilo otevřít svoji hru a tlačilo se alespoň za snížením, ale Milan Klouček již zamkl prostor za zády a podepsal se tak pod důležité a povinné vítězství 3:1.