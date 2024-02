Okleštěná sestava. Na marodku pardubického týmu přibyli další hráči a Dynamo si podruhé v řadě s tímto problémem nedokázalo poradit. Pardubice tak padly na olomouckém ledě 1:2.

O kapku lepší hokej. Hokejisté si napříč extraligou oblékli speciální dresy zbarvené do oranžova na podporu boje proti leukémii. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Naprosto tragický vstup do zápasu měli pardubičtí hokejisté. Olomouc totiž hned vrhla všechny svoje síly do útoku a po šestapadesáti vteřinách rozvlnil síť Pavlátovy brány Lukáš Nahodil. Dynamo i nadále nepředvádělo žádnou extra ofenzivní podívanou a naopak domácí byli aktivnější. To vyústilo až ve vstřelení druhé branky zápasu, kterou si připsal na svůj účet bezprostředně po startu druhého dějství Jakub Sirota.

Svěřenci Marka Zadiny následně ukázali také svoje útočné choutky, ale Konrád se skvěle bránící defenzívou Hanáků drželi čisté konto.

Naopak Mora dokázala hrozit z rychlých brejků a několikrát tak musel situaci hasit Pavlát.

Hosté teprve do třetí třetiny vstoupili s naprosto jiným rozpoložením a po necelých třech minutách rozradostnil pardubické fanoušky střelou do pravého horního rohu Tomáš Hyka. Dynamo se následně tlačilo dopředu ale vyrovnávací gól nepřišel. Nepomohla ani power play a Zadinův výběr prohrál druhý zápas v řadě.

Vít Černohous (HC Dynamo Pardubice): „Jednoznačné negativum dnes byly vstupy do třetin. Každopádně se dnes sluší pochválit Dominika Pavláta. Měl těžký první zápas a zvládl to dobře, což je důležité. Kluci to odmakali, co se týče nasazení, snahy a vůle, jim nemůžeme nic vyčíst. Je náročný program, což nás trošku doběhlo. Máme i nějaké marody, takže pauzu, která teď následuje, využijeme co nejlépe a vrátíme se do toho zase zpátky."

