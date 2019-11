Důležité slovo směrem k pátečnímu utkání a stavu hráčů Dynama bude mít ještě klubový lékař. „Doufám, že je vše na dobré cestě,“ řekl sportovní manažer Jaromír Kverka, jenž trénink sledoval.

Jaký je aktuální stav hráčského kádru po čtvrtečním tréninku?

Viděli jste, že na tréninku byla většina hráčů. Počkáme ještě na vyjádření doktora, jestli je pustí do zápasu.

Přišli jste na příčinu epidemie střevní chřipky?

Nejsme schopni se k tomu dopátrat. Jestli to bylo z jídla, to netušíme.

Probíhaly testy a krevní odběry hráčů?

Ano, krevní odběry mají hráči za sebou. Doufám, že je vše na dobré cestě a že hráči by mohli být v pořádku.

Neobávali jste se nějakého vážnějšího průběhu?

Báli jsme se, aby to nebylo něco dramatického, co by vyřadilo hráče na delší dobu. První věc, kterou jsme potřebovali, byly výsledky krve. A ty ukazují, že by hráči měli být pravděpodobně v pořádku.

Jak jste reagoval, když jste se v úterý ráno o situaci v týmu dozvěděl?

Je to šok. Musíte to začít okamžitě řešit. Měli jsme dvě nebo tři hodiny. Udělali jsme kroky takové, abychom neohrozili celé mužstvo a případně i týmy v první lize, kdybychom sem vzali jiné hráče.

Není to situace, na kterou se dá připravit dopředu. I pro vás byly tyto dva dny hodně obtížné?

Bylo to hodně náročné. Jsem rád, že se nyní kluci sešli. Snad by problémy nemusely trvat delší dobu.

Je důležité, že se tým dává dohromady před víkendovými zápasy?

Na hráčích i tak bude výpadek znát. Pořád čekáme, jestli nám je doktor opravdu pustí do zápasu.

Hovořilo se o tom, jestli se nebude páteční duel s Litvínovem odkládat. Jaký to mělo vývoj?

Vycházeli jsme z toho, že jsme museli hrát v Karlových Varech. Tak musíme hrát i s Litvínovem a postavit se tomu.