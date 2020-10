Trénink na ledě. I pardubičtí hokejisté se přesouvají za lepšími tréninkovými podmínkami. V pátek totiž odcestují na čtyřdenní soustředění do Polska.

„Hledali jsme jako ostatní kluby další cesty, abychom mohli na led,“ říká v rozhovoru MILAN RAZÝM, hlavní trenér HC Dynamo Pardubice.

Jak jste v posledních dnech trénovali, když nemůžete využívat arénu ani vnitřní prostory?

Samozřejmě se snažíme dodržovat všechna nařízení. Vedení klubu nám nechalo postavit venku stan a malé florbalové hřiště. Využíváme tato, ani se nedá říct, sportoviště. Vytáhneme ven náčiní a snažíme se trénovat na parkovišti, jak se dá. Pak samozřejmě chodíme běhat na Kunětickou horu, snažíme se to tak kombinovat.

Stihli jste vůbec po návratu z karantény něco odtrénovat na ledě?

Měli jsme dva tréninky, pak přišlo rozhodnutí o zákazu. Hledali jsme jako ostatní kluby další cesty, abychom mohli na led. Věříme, že to klapne a odjedeme do Polska na čtyřdenní soustředění.

Jak na celý tým doléhá situace, že nemůžete hrát zápasy, ale ani trénovat na ledě?

Hledali jsme různé cesty, jak udržet kluky alespoň v nějaké kondici. Byli jsme na parkovišti, kde je postavený stan. Snažíme se tam pracovat na síle, odrazové síle, využíváme rotopedy. A k tomu běhy v přírodě. Teď se nám naskytne možnost jít na led, pokud nám to Poláci ještě nezakáží (usmívá se). Tam bychom měli být dvakrát denně na ledě.

Je odjezd na soustředění do Polska v tomto smyslu určitým vysvobozením?

Dá se říct, že v dané situace ano. Pro kluky to bude vytrhnutí z prostředí, kde se v podstatně trénovat nedá. Nevíme, kdy se začne, ale pokud nám povolí hrát, tak chceme být co nejlépe připraveni. Kluci se na led těší, i když tam budou bojové podmínky. Nejedeme tam na wellness, jedeme za prací (usmívá se).

Jaký vás tam čeká program, na co se chcete především zaměřit?

Budeme tam mít od pátku sedm tréninků. Jede širší kádr, i kluci z Vrchlabí nebo Tomáš Rolinek. Budeme tam mít celkem šest pětek, budeme trénovat na dvě skupiny. Dopoledne po padesáti minutách, tam se budeme věnovat individuálním věcem. A budou to doplňovat i věci na suchu. Odpoledne se budeme zaměřovat na herní činnosti. Budeme hrát i ve formátu tři pětky proti sobě.

Co čekáte od prvních tréninků po návratu na led?

Není to zase tak dlouho, co jsme začínali. Kluci si rychle vzpomenou. Myslím, že to pro ně nebude taková změna jako po letní přípravě, kdy třeba čtyři měsíce na ledě nejsou. Věřím, že se do toho nyní rychle dostanou.

Zmínil jste, že má odcestovat i Tomáš Rolinek. Jaký je jeho stav?

Věříme, že lepší, když může jet. Tomáš začal trénovat už před vyhlášeným zákazem, kdy jsme pak nemohli trénovat na ledě. Uvidíme, jak na tom bude. Asi i sám Tomáš je v očekávání, co mu zdraví na ledě dovolí.

Obnovení extraligy zatím nebylo potvrzeno, jedná se. K čemu se teď během přípravy upínáte?

Nemůžeme koukat moc daleko dopředu. Vidíte, že vláda něco vyhlásí, pak se to mění. Vyjednali jsme soustředění, kam odjedeme na čtyři dny a pak se vrátíme. Pokud by se nic nezměnilo, tak máme naplánováno, že dva dny budeme doma a vrátíme se znovu jako pendleři za prací do ciziny (směje se). Pro nás je nyní směrodatné, že máme odjet a v pondělí se vrátit. Pak uvidíme, co bude.

Myslíte si, že by se nejvyšší soutěž měla, i když bez diváků, co nejdříve rozběhnout?

Myslím, že samozřejmě. Pokud to situace nedovoluje s diváky, tak jsme profesionálové a všichni chceme dělat svoji práci. Hraje se i jinde bez diváků, už jsme si to zkusili. Bohužel se nyní nedá nic dělat. Naší prací je hrát. S diváky je to samozřejmě zcela něco jiného, ale pokud ta možnost nebude, tak je důležité i přesto hrát. Veřejnost to může sledovat online, v médiích. Tak, jak se dá.