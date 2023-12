Poslední domácí zápas kalendářního roku 2023. Fanoušci obou soupeřů si rozbalili předvánoční dárek. V domácím dresu poprvé vyjel na led Libor Hájek. A trikot kladenských Rytířů premiérově v této sezoně přes hlavu natáhl jedenapadesátiletý Jaromír Jágr. Více důvodů ke spokojenosti měl po závěrečném klaksonu bývalý hráč New York Rangers. I když… Za Jezdce hrával i nesmrtelný Džegr.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a Rytíři Kladno v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Tipsport extraliga - 28. kolo:

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 4:3 (2:0, 2:3, 0:0).

Branky a nahrávky: 17. Kaut (Sedlák), 19. Hyka (Sedlák, Čerešňák), 24. Cienciala (T. Dvořák), 38. Paulovič (Poulíček) – 25. Strnad (Jágr), 26. Bláha, 37. Hejda (Tralmaks). Rozhodčí: Květoň, Šindel – Bohuněk, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 8992.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – T. Dvořák, Čerešňák, Hájek, Košťálek, Kolář, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil –Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Paulovič. Trenér: Václav Varaďa. Rytíři Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Ticháček, Veber, Slováček – Babka, Tralmaks, Klepiš – Kusý, Strnad, Pytlík – Jágr, M. Procházka, Melka – Smoleňák, Sideroff, Jarůšek – Bláha. Trenér: Otakar Vejvoda

Mezi pardubické tyče se postavila dvojka Milan Klouček. Ke svému jubilejnímu stému startu v extralize. A pozor, všechny absolvoval v pardubických barvách.

Vše podstatné v první třetině se odehrálo v posledních čtyřech minutách. Kladenskou snahu, kdy hosté byli favoritu vyrovnaným soupeřem, zlomily přesilové hry. Do té doby se hra přelévala ze strany na stranu, nicméně ani jeden z týmů si vyloženou šanci nevypracoval. Při počtu pět proti pěti měl největší příležitost Čerešňák, jehož bomba těsně minula cíl. Hned první nedisciplinovanost, kterou měl na svědomí Klepiš, lídr potrestal. Svého soka zmáčkl a po spršce střel si tu gólovou vzal Kaut. Vzápětí ujeli obraně Poulíček s Paulovičem a prvně jmenovaný orazítkoval tyč. V čase 17:49 putoval do nechtěných míst také legendární Jágr a o deset vteřin později ho následoval Strnad. S luxusní nabídkou Dynamo naložilo brankově. Podobně jako v prvním případě byl Brízgala otloukán, až do odkryté brány zamířil Hyka.

Autor druhé branky mohl rozšířit svoji sbírku hned zkraje druhého dějství. Proháčkoval se přes tři hráče až před gólmana, ale už neměl sílu a prostor dotáhnout blafák do konce. Pardubice to však nemuselo mrzet. Ve čtvrté minutě vypálil od modré Dvořák, do dráhy letu vložil hokejku Cienciala a načal druhou stovku produktivity v pardubickém dresu. Pohoda z pardubických holí rychle vymizela. Nejdříve Jágr donutil k zákroku Kloučka a Strnadovi mohl vcelku hravě snížit na 1:3 z pohledu jeho týmu. Za deset vteřin nachytal Kloučka střelou mezi nohy z pravého kruhu Bláha. Trenér Varaďa okamžitě požádal o oddechový čas. V polovině zápasu dostali Východočeši další možnost zahrát si přesilovku, ale tentokrát s ní naložili bídně. Rytíři ještě více ožili. První velkou šanci ještě nevyužili, když nedokázali ze skrumáže dotlačit kotouč do sítě. Potom ovšem Tralmaks nabil Hejdovi a ten vyslal na Kloučka nechytatelný projektil. Namlsané Kladno si v závěru druhé části vynutilo přesilovku, když fauloval Mandát. Jenže ve své obraně nepokrylo Pauloviče, který práskl do puku takovou vehemencí, že se zastavil až o síť. Pokračující početní výhoda hostů se zdvojnásobila po vyloučení Čerešňáka. Krušné chvilky vedoucí celek přežil.

Závěrečnou periodu zahájili Středočeši početní výhodou při trestu Ciencialy. V ní se blýskl pohotovou lapačkou Klouček při střele Sideroffa. A pardubický gólman čaroval dál, když zlikvidoval samostatný únik Procházky. Na druhé straně se rychlou kličkou uvolnil Radil, ale ani on na brankáře nevyzrál. Pojistku měl na hokejce také Kaut, který se ocitl sám před Brízgalou. Naději na body udržel hostům gólman, když vychytal i Hyku. Potom domácí přežili vyloučení Kauta. A ubránili se i kladenskému tlaku při power play.