Dynamo se obléklo pro zápas s Karlovými Vary do modré barvy, aby oslavilo klubovou pospolitost. V rámci tohoto speciálního večera Pardubice porazily Energii 6:2 a po zisku třech bodů oslavily vítězství v základní části Tipsport extraligy se 117 body. Pro Východočechy se navíc jedná o obhajobu. Ta se naposledy pardubickému klubu podařila před dvaceti lety v letech 2002/03 a 2003/04.

Takhle vypadají obhájci Poháru Jaroslava Pouzara. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Samotný zápas se nevyvíjel pro pardubické hokejisty vůbec povedeně, jelikož po první třetině prohrávali 1:2. Od druhé části se ale jazýček na miskách vah jasně přesunul na stranu Dynama a po 5 vstřelených brankách otočilo nepříznivý stav.

„Věděli jsme, že přijede houževnatý tým, který dobře bruslí a nevypustí žádný souboj. Zápas jsme v první třetině nezachytili, ale věděli jsme, že jsme schopní to otočit a zlomit na naši stranu, což se nám povedlo. Druhá a třetí třetina vypadala podle představ, měli jsme dobrý pohyb a dali jsme branky, které soupeře zlomily. Jsme rádi, že jsme ten zápas dovedli do vítězného konce, a že jsme v tabulce potvrdili první místo,“ měl radost trenér Marek Zadina.

Dynamický den. Tak klub pojmenoval speciální den, v rámci kterého klub poukázal na to, že Dynamo není pouze A tým, ale skládá se z mládeže či esportových hráčů. Pardubičtí hokejisté se tak oblékli do speciálních modrých dresů, které na rozdíl od těch klasických na sobě neměly žádnou reklamu.

„Ty dresy byly krásný. Byla to příjemná změna na sobě mít dresy bez reklam, protože jsou samozřejmě hezčí. Možná by to mohlo být častěji,“ má jasno Robert Kousal.

Dynamo si zajistilo díky vítězství 6:2 nad Karlovými Vary ovládnutí a především obhajobu Poháru Jaroslava Pouzara, též známého jako Prezidentského poháru.

„Je to určitě úspěch, že jsme ho vyhráli dvakrát za sebou, ale my teď chceme jiný pohár,“ neskrývá pardubický útočník větší cíl. Jedno je ale jisté. Dynamo dosáhlo na veliký úspěch Po dvaceti letech totiž dokráčelo k tomu, že ovládlo základní část dvakrát za sebou. U toho byl právě i Robert Kousal: „Je to hezký to dvakrát vyhrát takhle, to je jasné. Lidi se ale spíše pamatují vítěze play off. My si tedy jdeme pro celkový titul.“

Dynamo má aktuálně v tabulce Tipsport extraligy 117 bodů. Na celkový rekord, který drží se 118 Liberec, tedy ztrácí pouhý jeden bod. Toho můžou dosáhnout svěřenci trenéra Marka Zadiny již v pátek na ledě obhájce titulu z Třince.