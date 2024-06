Dynamo oznámilo první posilu pro nadcházející extraligový ročník. A hned jde o pořádně zvučné jméno. Na východ Čech přichází reprezentační útočník Jiří Smejkal. Ten v minulém roce působil v zámoří. V nejlepší hokejové lize si za Ottawu připsal rovných dvacet startů, jinak hrál na farmě.

Jiří Smejkal po podpisu smlouvy v Pardubicích. | Video: HC Dynamo Pardubice

V Pardubicích podepsal Smejkal víceletou smlouvu, to vyvolalo hlavně u fanoušků Sparty negativní emoce. Bronzový medailista z mistrovství světa 2022 totiž do zahraničí odcházel právě z pražského klubu a jednou se chtěl do hlavního města vrátit.

Vše je ale jinak. Vábení z hockeytownu se nedalo odolat.

„Od prvního momentu tu byl obrovský zájem pana Dědka i celého Dynama. Měli jsme nějaké jednání, bavili jsme se o mých a pardubických cílech. Chceme toho co nejvíce vyhrát a být úspěšní, na to se moc těším,“ uvedl pro klubový web Smejkal.

Sedmadvacetiletý forvard hokejově vyrostl v Českých Budějovicích. Nejvyšší domácí soutěž však hrál pouze za Spartu, ze které odešel v roce 2020 na sever Evropy. Nejprve ve Finsku nastupoval za celky Tappara Tampere a Pelicans Lahti. Následoval přesun do švédského Oskarshamnu.

Poté už přišlo laso ze zámoří. Smejkal minulou sezonu strávil v Kanadě. „Jirka je elitní česky útočník a jsme moc rádi, že si vybral právě Dynamo. Jsme přesvědčeni, že do kádru zapadne i charakterově a pomůže nám na cestě, kterou kráčíme,“ slibuje si od něj sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.