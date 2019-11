Reprezentační přestávku Dynamo využilo ke změnám v kádru. Pardubický brankář ONDŘEJ KACETL má nového kolegu, kterým je Pavel Kantor. Když spolu dříve oba hráli v Hradci Králové, jejich vzájemné vztahy nebyly ideální.

„To je stará záležitost. Problémy mít nebudeme, musíme se soustředit na hokej,“ řekl ke vztahu dvou gólmanů devětadvacetiletý Kacetl v rozhovoru pro Deník.

Končí reprezentační pauza. Byla přestávka v něčem speciální, nebo proběhla v obvyklých kolejích?

Myslím, že jsme si relativně odpočinuli od hokeje, abychom od něj hlavu uvolnili, to je taky potřeba. Jak jsme začali trénovat, tak se do toho dost vletělo. Taková klasika, jako letní příprava. Chvíli odpočinout od hokeje, pak se do toho vrátit a pořádně potrénovat.

Před přestávkou tady byla i střevní epidemie. Mělo to ještě vliv na přípravu?

Jak jsme naskočili do zápasu, tak to bylo uzavřené. Odehráli jsme utkání s Litvínovem a s Hradcem. Tím se to uzavřelo, už žádné dozvuky epidemie.

Právě duel s Litvínovem jste dochytával bez inkasované branky, následovalo vítězné derby v Hradci. Jak se dá přenést pohoda i přes reprezentační pauzu?

Jednak je celkově perfektní, když se vyhraje derby. Tím spíš, když to bylo před reprepauzou. Každému se lépe regeneruje a trénuje. Je i větší pohoda v kabině, i když umístění tomu zatím neodpovídá. Ta hlava hned myslí pozitivněji, než kdyby se prohrálo. To každopádně. Může tam být deka, že jste poslední, i když to je o skóre, ale mohlo to být horší v případě prohry. Jsem rád, že jsme udělali body, ale mrzí mě, že jsme se zatím nikam neposunuli v tabulce. Teď se soustředíme na další zápasy, abychom opět body uhráli. To potřebujeme nejvíc.

Během pauzy došlo v Dynamu ke změnám na postu gólmanů. Odešel Jakub Štěpánek, kterého nahradil Pavel Kantor. Začaly se připomínat napjaté vztahy, které jste spolu měli během společného působení v Hradci Králové. Jak to tehdy bylo?

To je záležitost stará asi šest let, nebo jak je to dlouho, když jsme tam byli. Já bych k tomu jen řekl, že jsme spolu problém neměli, možná jsme se jen nebavili. To bylo tak všechno, žádné naschvály jsme si nedělali. Vůbec bych to neřešil a neviděl bych v tom žádnou vědu.

Potkali jste se znovu v Pardubicích. Jak to mezi vámi bude fungovat?

Jsme tady za tým, kterému chceme oba pomoci. Myslím, že problémy mezi sebou mít nebudeme. Ani nebudeme řešit, co bylo a co bude. Jdeme do toho s tím, že se snažíme chytat naplno a pomoci týmu.

Dají se tedy věci z minulosti hodit za hlavu? Pardubice potřebují gólmany s čistou hlavou…

Jednoznačně. Musíme se soustředit na hokej, vždyť jsme poslední, nic okolo nás nesmí zajímat. Hlavně na ledě chceme vyhrávat.

Dynamo dokázalo doma porazit několikrát tým z čela tabulky. Teď vás čeká série zápasů proti mužstvům, které máte na dohled. Jak moc důležité zápasy přicházejí?

Je skvělé, že jsme dokázali hrát super hokej i s mančafty, které mají úplně jiné ambice. Dokážeme jim být vyrovnaným soupeřem. Zároveň musíme hlavu přizpůsobit i celkům, které jsou v tabulce níž. Hrát jako s prvním. Uhrát body proti těmto soupeřům potřebujeme. Teď nás čekají ještě důležitější zápasy.

Často se v minulých zápasech zmiňovala slabá produktivita pardubického týmu. Bude to jeden z klíčových faktorů?

My víme, že nám góly chybí, šance jsme totiž měli. Bylo vidět, když jsme pak třeba o dva góly vedli, že kluci mají jiné sebevědomí. Hrají dopředu, jinak brání a dokáží si zápas jinak pohlídat. Většinou to skončilo vítězně, když jsme vedli. Je to potřeba pro psychiku týmu. Neříkám, že se zhroutíme po prvním gólu, ale některé zápasy byly ošemetné. Dostali jsme gól a pak se do toho těžko dostávali. Když góly dáme, tak to bude super.

Je to někdy pro vás složité, když marnou snahu o vstřelené branky sledujete z opačné strany hřiště?

Pro gólmana je to speciálně těžké. Víte, že když dostanete gól, tak to může stát celý zápas. Nedej bože nějaký špatný gól, to všichni vidí. Při zápasech, kdy rozhoduje jedna branka, je to pro gólmana hodně těžké, protože ví, že jedna chyba může rozhodnout zápas. Samozřejmě se chytá lépe, když je to 3:0 a drží se to delší dobu. Narážím třeba na Hradec. I když to bylo po první třetině 1:1, tak jsme potom odskočili. A bylo vidět, že kluci dokážou ubránit výsledek bez problému.

Po reprezentační pauze jdete do dalších zápasů v dobré pohodě?

Doufám, že jsem si přenesl poslední zápas, tam to bylo dobré. Věřím, že všichni výhru z Hradce přeneseme do pátečního utkání a ukážeme divákům, že Olomouc chceme porazit. Ty body potřebujeme sebrat.