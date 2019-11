Ještě neuběhla ani polovina základní části, přesto se v pardubickém brankovišti vystřídalo v tomto ročníku již šest gólmanů. Číslo samozřejmě zkresluje zápas v Karlových Varech, kde se v brance Dynama protočili dva brankáři z juniorského týmu. Šestým mužem se stal v posledním extraligovém utkání na ledě Liberce Pavel Kantor.

„Trenéři mi řekli, že budu chytat a mám se připravit,“ uvedl Kantor, který odchytal svůj první zápas za Pardubice. Dostal přednost před gólmanem číslo 1, jenž držel Dynamo v řadě zápasů. Tentokrát Ondřej Kacetl v našlapaném programu jen usedl na střídačku.

Pro Kantora to byl ostrý návrat do extraligy. V Liberci čelil 34 střelám Bílých Tygrů, dvě třetiny držel čisté konto a ve třetím dějství dvakrát inkasoval.

„Je to o prvních střelách. Chytil jsem betonem obrovskou šanci, začal si věřit, už to bylo v pohodě. Bylo hodně střel, to se gólmanovi chytá lépe,“ řekl po utkání osmadvacetiletý brankář.

Pětašedesát minut a samostatné nájezdy k tomu. Před vrcholem zápasu se dokonce rozcvičoval i Kacetl, ale v brance nakonec zůstal Kantor.

„Po prodloužení jsem byl zavařený, skoro jsem nemohl stát na nohou. Hrálo se skoro pět minut u nás v pásmu. Trenér se mě ptal, jestli to zvládnu. Řekl jsem, že to zkusím, případně byl připravený Káca,“ vysvětloval.

Kromě toho ještě Kantor stihl mrknout na tablet Pavola Rybára, trenéra brankářů. „Ptal jsem se ho na Hudáčka, zná ho ze Slovanu i z nároďáku. Je to šikovný hráč a variant zakončení má podle mě hodně. Zajímalo mě, co dělá,“ řekl Kantor.

Liberecký forvard nájezd neproměnil, prosadili se až Petr Jelínek a Rostislav Marosz. „Máme připravená videa před každým zápasem. V dnešní době už to není nic speciálního. Třeba na Rosťu Marosze jsme tam měli asi tři nájezdy, kdy střílel nad lapačku. Teď mi to dal pod vyrážečku, to moc nevyšlo,“ poznamenal Kantor.

Pardubický brankář začal sezonu v anglickém Sheffieldu, kde ovšem chytal jen dvakrát. V Dynamu pak začátkem listopadu nahradil Jakuba Štěpánka.

„Měsíc a půl jsem nechytal. Na tréninku můžete makat, jak chcete, ale zápas vám to stejně nenahradí. Bylo to náročné, ale jsem rád, že jsme v Liberci uloupili alespoň bod,“ dodal Kantor.