„Vnímáme, že se nám příprava výsledkově podařila. I v kabině si vše sedlo, jak má. Doufám, že to ještě vystupňujeme v průběhu sezony,“ říká Nakládal před startem nového ročníku.

Dají se porovnat poslední dvě přípravy na sezonu? Bylo to letos v něčem jiné?

Letos a před rokem, to je jiná situace. Už jen nastavením klubu a celé organizace. Minulý rok se teprve začínalo něco budovat. Tento rok se pokračuje, cíle i ambice už jsou vyšší. Pro mě osobně to je taky jednodušší.

V čem konkrétně?

Před rokem jsem tady byl asi měsíc a už se rozjížděla sezona, teď už mám rok za sebou. S týmem jsme se všichni sžili a jsme na společné vlně. Věřím, že si to přeneseme do sezony a bude to vidět. Já osobně z toho zatím mám velmi dobrý pocit. Nejen výsledkově, ale z hlediska nastavení kabiny a organizace.

S kým na startu

1. kolo – pátek 10. září, 18.00: Pardubice – Plzeň

2. kolo – neděle 12. září, 16.00: Mladá Boleslav – Pardubice

3. kolo – úterý 14. září, 17.20: Pardubice – Sparta Praha

4. kolo – čtvrtek 16. září, 18.00: Kometa Brno – Pardubice

6. kolo – úterý 21. září, 17.30: Litvínov – Pardubice

7. kolo – pátek 24. září, 18.00: Pardubice – České Budějovice

8. kolo – neděle 26. září, 17.20: Hradec Králové – Pardubice

9. kolo – úterý 28. září, 17.00: Pardubice – Karlovy Vary

Do týmu přišlo několik nových hráčů, většina se zapojila na začátku přípravy. Měli jste i společné soustředění. Pomohlo to týmu?

Od soustředění, kde kvůli mistrovství světa ještě nebyli dva hráči, jsme kompletní. To je dobře, měli jsme spoustu těžkých tréninků. Člověku kolikrát nebylo hej, ale mohli jsme si navzájem pomoci a spolupracovat. Na soustředění jsme měli i dobrou týmovou akci. To jsou věci, které tomu určitě pomohou. I ve Švýcarsku to bylo fajn. Tyto všechny věci jsou běžné, ale důležité k tomu, že se tým utváří. A tvoří se něco, co je pak potřeba do sezony a bojů v play off.

Jak jste přijal volbu kapitána? Ve funkci budete dál pokračovat…

Je to zodpovědnost, kluci si to tak vybrali. Budu se snažit, abych pro ně byl oporou na ledě i mimo něj. Na druhou stranu tam je více zkušených hráčů, není to jen o kapitánovi. Plním roli kapitána, ale tým je na stejné linii.

Jak se poslouchají slova majitele Dynama Petra Dědka o tom, že bez medaile by byl nespokojený?

Kabina je díky tomu pod tlakem, ale vnímá to stejně (usmívá se). Jsme tady pro to, abychom vyhrávali. Všichni tady jsou vysoce ambiciózní a chtějí zažít pocit vítězství. Jednou jsem to zažil v Pardubicích, ale bylo to na začátku kariéry. Rád bych si to taky zopakoval. Jsme pod určitým tlakem, ale to k tomu patří. V cizině je to stejné, bez ohledu na nějaká vyhlášení. Je to přirozené, už jenom tím, že chodí na zápasy diváci. Doufám, že chodit budou. Po rocích útrap je jenom dobře, že máme tyto cíle. A je dobře, že můžeme sami říct, že se chceme prát o titul.

Co říkáte na úpravy v pravidlech, kterými se bude řídit i česká extraliga?

Změn tam je na můj vkus docela dost. Na druhou stranu bylo dobré, že nás to od začátku přípravy rozhodčí učili tak nějak za pochodu. Vysvětlovali nám, co se změnilo. Pak jsme měli školení, člověk si to osvěžil. Může se stát, že člověk třeba na něco zapomene, to se stává, ale věřím, že to nebude mít negativní vliv na sezonu.

Sledoval jste přes léto, jaké změny v kádrech dělali vaši konkurenti?

Přiznám se, že je celkem jedno, jestli třeba Sparta posílila. Důležité je, jak jsme na tom my. Když přijde zápas, člověk se může na soupeře nachystat. Informace dostaneme vždy od trenérů, člověk to před zápasem navnímá. Ve finále je důležité, co na ledě předvedeme.